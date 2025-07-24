Низкие цены на этом курорте обусловлены низкой стоимостью местной валюты – говорится о Мармарисе в Турции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Travel and Tour World.

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Почему Мармарис – лучший вариант для семей?

Эксперты заявили, что Мармарис – идеальное место для семей с ограниченным бюджетом. Например:

Три блюда для двух взрослых и двух детей, учитывая вино, пиво и безалкогольные напитки, стоят 67,67 фунта стерлинга (3 742 гривны);

Полуторалитровая бутылка минералки в супермаркете – 16 пенсов (9 гривен).

Бутылка Coca-cola стоит 1,81 фунта стерлингов (102 гривны).

Спрей от насекомых – 2,61 фунта стерлингов (148 гривен).

Такие низкие цены обусловлены низкой стоимостью турецкой валюты – лиры.



Мармарис / Pexels

В целом курорты Турции значительно дешевле европейских. Однако второе и третье место в рейтинге по доступности отдыха заняли города Солнечный берег в Болгарии и Алгарве в Португалии.