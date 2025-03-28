Турист назвав "найгірше місце на землі": погодились далеко не всі

Турист розкритикував місце, у яке щороку приїжджають мільйони туристів. Він назвав його "найбільшим розчаруванням у житті".

Деякі глядачі були шоковані його скаргами, проте інші висловили з ним згоду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Яке місце розчарувало мандрівника

Британець із ніком @philc84 записав у тіктоці відео, що Велика піраміда в Гізі, яку вважають одним із 7 чудес світу, його дуже розчарувала. Він заявив, що це "найгірше місце на землі".

Насамперед він поскаржився на "насильницьке заштовхування в кам'яну брилу" та "відсутність декору".

Велика піраміда – одна з найбільш особливих і загадкових будівель на всій планеті, але для мене відвідування її – це буквально пекло. Вас насильно заштовхують у гігантську кам'яну брилу разом із купою інших невдах, які просто намагаються щось викреслити зі свого списку бажань,

– заявив він.

Турист назвав весь комплекс пірамід Гізи в Єгипті "абсолютним кошмаром".



Мандрівник назвав піраміди в Гізі "кошмаром" / Pexels

Також він поскаржився на те, що до нього часто чіплялися шахраї. За словами британця, він провів дві години, ввічливо відмовляючись від "агресивних" пропозицій покататися на конях або верблюдах.

Відео набрало багато переглядів, а коментатори розділилися на 2 табори. Одні погодилися з чоловіком, а інші ж написали, що це неймовірне місце й на шахраїв вони не натрапляли.