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11 липня, 16:42
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У Бельгії іноземцям доведеться платити за проїзд на дорогах: яким буде збір

Марина Блохіна

Уряд Бельгії вже має плани щодо запровадження "віньєтки" – спеціального збору і для місцевих, і для іноземців за користування регіональними дорогами та автомагістралями.

Нова система оплати за їзду на власній автівці може почати працювати вже 1 травня наступного року, пише агенція Belga News

Як працюватиме плата за користування дорогами Бельгії?

Грошовий збір за користування дорогами почне працювати у травні у випадку, якщо три автономні регіони країни досягнуть остаточної згоди щодо змін. 

Віньєтку вдасться запровадити завдяки угоді між Валлонією, Фландрією та Брюсселем. Єдине, що ще лишилося обговорити – це розподіли витрат, і після цього проєкт системи вже представлять. 

Сума, яку доведеться платити водіям у Бельгії, напряму залежатиме від типу машини та її викидів CO2. Ось які будуть рівні оплати:

  • для автівок з нульовим рівнем викидів – 90 євро на рік;
  • для автівок з євронормою викидів принаймні 4 – 100 євро на рік;
  • для найбільш забруднювальних машин – 125 євро на рік. 

Також віньєтку можна буде придбати й на коротший термін – на день, декаду, місяць чи на два місяці. 

Наразі прогнозується, що нова ініціатива буде приносити 130 мільйонів євро у бюджет щороку вже одразу ж після запуску.

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