Новая система оплаты за проезд на личном автомобиле может начать действовать уже 1 мая следующего года, сообщает агентство Belga News.

Как будет работать плата за пользование дорогами Бельгии?

Плата за пользование дорогами начнет взиматься в мае, если три автономных региона страны достигнут окончательного соглашения по поводу изменений.

Виньетку удастся ввести благодаря соглашению между Валлонией, Фландрией и Брюсселем. Единственное, что еще осталось обсудить, – это распределение расходов, и после этого проект системы уже представят.

Сумма, которую придется платить водителям в Бельгии, будет напрямую зависеть от типа автомобиля и его выбросов CO2. Вот какие будут уровни оплаты:

для автомобилей с нулевым уровнем выбросов – 90 евро в год;

для автомобилей с евронормой выбросов не ниже 4 – 100 евро в год;

для наиболее загрязняющих автомобилей – 125 евро в год.

Также виньетку можно будет приобрести и на более короткий срок – на день, десятидневный период, месяц или на два месяца.

В настоящее время прогнозируется, что новая инициатива будет приносить в бюджет 130 миллионов евро ежегодно уже сразу после запуска.