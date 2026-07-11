Нова система оплати за їзду на власній автівці може почати працювати вже 1 травня наступного року, пише агенція Belga News.

Як працюватиме плата за користування дорогами Бельгії?

Грошовий збір за користування дорогами почне працювати у травні у випадку, якщо три автономні регіони країни досягнуть остаточної згоди щодо змін.

Віньєтку вдасться запровадити завдяки угоді між Валлонією, Фландрією та Брюсселем. Єдине, що ще лишилося обговорити – це розподіли витрат, і після цього проєкт системи вже представлять.

Сума, яку доведеться платити водіям у Бельгії, напряму залежатиме від типу машини та її викидів CO2. Ось які будуть рівні оплати:

для автівок з нульовим рівнем викидів – 90 євро на рік;

для автівок з євронормою викидів принаймні 4 – 100 євро на рік;

для найбільш забруднювальних машин – 125 євро на рік.

Також віньєтку можна буде придбати й на коротший термін – на день, декаду, місяць чи на два місяці.

Наразі прогнозується, що нова ініціатива буде приносити 130 мільйонів євро у бюджет щороку вже одразу ж після запуску.