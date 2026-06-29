У Польщі можна отримати 2000 злотих виплати: хто має право на допомогу від Mama 4 Plus

У Польщі й далі діє державна програма "Mama 4 Plus" – і вона надає щомісячні виплати у розмірі майже 2000 злотих. Деякі українці можуть податися на неї.

У березні 2026 року програму підтримки індексували, і зараз її максимальний розмір становить 1978 злотих на місяць. Претендувати на гроші через Mama 4 Plus можуть особи, що виховали принаймні чотирьох дітей, але не отримують мінімальну пенсію, пише InPoland.

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Хто може отримати допомогу за програмою Mama 4 Plus?

Виплата у Польщі призначена для жінок, що виховали чотирьох дітей чи більше, і при цьому не отримали достатньо трудового стажу, аби отримувати пенсію – або ж якщо їхня пенсія менша за мінімальну. Тож почати отримувати виплату жінки можуть вже після того, як досягнули пенсійного віку – 60 років.

В окремих випадках на цю допомогу можуть розраховувати й чоловіки, якщо мати дітей померла, або ж залишила сім'ю. Але якщо пенсія нижча, ніж мінімальна, ZUS не виплачує повну суму допомоги, тобто 2000 злотих, а лише покриває різницю до мінімально встановленого рівня.

А ось особи, що взагалі не мають права на пенсію, можуть отримати повну суму допомоги.

Як оформити допомогу?

Для того, аби отримувати виплату, потрібно подати заяву до ZUS за формою ERSU та зазначити у ній:

персональні дані;

адресу проживання;

спосіб отримання коштів.

Для того, аби подати документи, потрібно або надіслати лист, або ж прийти до відділення ZUS особисто. Та обов'язково потрібно повідомити установу про будь-які обставини, що можуть вплинути на право людини одержувати допомогу.

В квітні 2026 року програмою вже користувалися приблизно 60 000 людей. Найчастіше отримують виплату жінки, що присвятили дуже багато років вихованню дітей, і через це не змогли накопичити достатній трудовий стаж.