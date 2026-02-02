Українці у Польщі можуть залишитися без виплат: як цьому запобігти

У Польщі готуються до змін у правилах надання соціальної допомоги "800+" для громадян України зі статусом UKR. Нові вимоги почнуть діяти з наступного розрахункового періоду та торкнуться близько 150 тисяч українських біженців.

Відповідні зміни передбачені останньою поправкою до спецзакону, повідомляє In Poland.

Дивіться також У Польщі антиукраїнський захід перетворили на допомогу Україні

Згідно з нею, право на отримання допомоги 800+ матимуть лише ті українці, які працюють у Польщі та сплачують податки.

Коли потрібно подавати нову заяву?

У ZUS (Установа соціального страхування) повідомили, що виплати "800 Plus" для українців зі статусом UKR будуть призупинені 31 січня 2026 року. Щоб зберегти право на допомогу, необхідно буде подати нову заяву на період 2025/2026 років з 1 лютого 2026 року.

Які документи знадобляться?

До заяв, поданих з 1 лютого 2026 року, потрібно буде додати:

номери PESEL заявника та дитини;

інформацію про перетин кордону;

підтвердження законності перебування в Польщі;

підтвердження професійної активності;

довідку про те, що дитина відвідує школу або дошкільний заклад у Польщі.

Також у заяві з'являться нові питання щодо інвалідності дитини. ZUS наголошує, що в більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно, адже інформація перевірятиметься в страхових системах.

Який дохід потрібен для отримання "800 Plus"?

Як мовиться на сайті zus.pl, право на допомогу переважно залежатиме від того, чи працював заявник у попередньому місяці. Для більшості професійно активних українців мінімальний дохід має становити не менше 50% мінімальної заробітної плати. Для окремих груп (наприклад, підприємців, які щойно відкрили бізнес і протягом перших шести місяців не підлягають обов'язковому соцстрахуванню) поріг буде нижчим – 30% від мінімальної зарплати.

До професійної діяльності зараховують, зокрема:

роботу за трудовим договором або договором доручення;

ведення підприємницької діяльності;

отримання спортивної чи докторської стипендії;

допомогу по безробіттю;

навчання зі стипендією.



Українці у Польщі можуть залишитися без виплат / Фото Unsplash

Хто звільняється від вимоги працювати?

Від обов'язку працевлаштування звільняються:

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які подають заяву на дитину – громадянина Польщі.

Важливі умови! Допомога "800 Plus" для дітей українських біженців і надалі виплачуватиметься лише за умови відвідування дитиною школи або дитячого садка в Польщі та фактичного проживання сім'ї в країні. У виняткових випадках, наприклад при відтермінуванні обов'язкового навчання, знадобиться відповідна довідка.

ZUS залишає за собою право призупинити виплати, якщо виникнуть сумніви щодо:

проживання сім'ї в Польщі;

професійної діяльності батьків;

залученості дитини до польської системи освіти.

Перевірка цієї інформації проводитиметься щомісяця.

Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?

Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед мовиться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості. Крім того, склади, розподільчі центри, кур'єрські служби та транспортні компанії активно шукають працівників, пропонуючи відносно швидке працевлаштування, стабільний графік та можливість почати роботу без досконалого знання польської мови.