Антиукраїнський захід зібрав понад 550 учасників. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
Що відомо про антиукраїнський захід в Польщі?
Подія відбулася у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави. Захід мав на меті окреслити політичний курс країни та показати, як держава може функціонувати відповідально і ефективно. Участь була платною – від 150 злотих для студентів до 5000 злотих за пакет "Патрона заходу". Загалом запрошено понад 550 учасників.
Місцеві жителі подали петицію з проханням відмовити партії "Конфедерація" у проведенні заходу через різко антиукраїнську риторику організаторів, зокрема лідера Гжегожа Брауна. За законом готель не міг відмовити організаторам, якщо документи в порядку. Проте президент мережі Arche SA Владислав Гроховський зазначив, що подія підживлює екстремізм і радикалізм, і водночас він "з першого дня війни всіляко підтримує Україну". Через це Гроховський вирішив, що всі кошти, зібрані під час заходу, будуть передані на допомогу Україні.
Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу підуть на підтримку України, яка бореться за виживання,
– заявив Владислав Гроховський.
Крім того, він підкреслив, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.
Як Польща допомагає Україні у війні з Росією?
Київ отримав 130 генераторів від Польщі для підсилення стійкості критичних об'єктів, зібраних польськими волонтерами на суму майже 2 мільйони євро. Загальна потужність переданого обладнання складає 2 376 кіловатів.
Та ще раніше Польща надала Києву 400 генераторів для забезпечення енергетичної стійкості в умовах екстрених відключень електроенергії. Фонд Stand With Ukraine разом з іншими організаціями зібрав понад 1 мільйон злотих на генератори, спальні мішки та пальне для Києва.
Президент Польщі Кароль Навроцький не відкинув передання Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи. Володимир Зеленський зауважив, що Україні важливо отримати МіГ-29 через нестачу пілотів для західної авіації.