Антиукраїнський захід зібрав понад 550 учасників. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Що відомо про антиукраїнський захід в Польщі?

Подія відбулася у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави. Захід мав на меті окреслити політичний курс країни та показати, як держава може функціонувати відповідально і ефективно. Участь була платною – від 150 злотих для студентів до 5000 злотих за пакет "Патрона заходу". Загалом запрошено понад 550 учасників.

Місцеві жителі подали петицію з проханням відмовити партії "Конфедерація" у проведенні заходу через різко антиукраїнську риторику організаторів, зокрема лідера Гжегожа Брауна. За законом готель не міг відмовити організаторам, якщо документи в порядку. Проте президент мережі Arche SA Владислав Гроховський зазначив, що подія підживлює екстремізм і радикалізм, і водночас він "з першого дня війни всіляко підтримує Україну". Через це Гроховський вирішив, що всі кошти, зібрані під час заходу, будуть передані на допомогу Україні.

Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу підуть на підтримку України, яка бореться за виживання,

– заявив Владислав Гроховський.

Крім того, він підкреслив, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.

Як Польща допомагає Україні у війні з Росією?