Українці в Німеччині можуть втратити соцдопомогу: ось хто в зоні ризику

У Німеччині для біженців з України, що отримали тимчасовий захист та претендують на соціальні виплати, змінюються правила. І за їхнє порушення передбачені досить серйозні санкції.

У Німеччині вже провели реформу соціальної допомоги, і нею прибрали виплату "Бюргергельд". Її замінили на нову базову соціальну допомогу – але правила її отримання вже інші, пишуть в уряді Німеччини.

Як змінюється соціальна допомога в Німеччині?

У Німеччині з'явилася нова виплата Grundsicherungsgeld на заміну старій соціальній допомозі. В її основі – принцип "вимагати і підтримувати". Тож ті люди, що справді потребують допомоги, отримуватимуть її й надалі – але ті, що здатні працювати, мають докладати зусилля для того, аби забезпечувати себе самостійно.

Перше, що робитимуть вже з 1 липня у джобцентрах – це перевірятимуть, чи можливо людину негайно працевлаштувати. І лише у випадку, якщо це зробити не виходить, шукатимуть інші варіанти: наприклад, курси підвищення кваліфікації чи її зміна.

Згідно з новими законами, люди, що можуть працювати, повинні робити це у максимально прийнятному обсязі, аби не покладатися на державну підтримку. Повний робочий день мають працювати самотні люди, а батьки, що доглядають дітей, будуть залучатися до інтеграційних заходів чи працевлаштування вже тоді, коли дитина досягне 14 місяців – хоча раніше можна було не працювати до 3 років.

Що буде, якщо порушити правила?

Людям, які зривають програму підтримки, або ж відмовляються подавати заявки на роботу, можуть зазнати серйозних санкцій: виплати скоротять на 30% на три місяці. Ось які покарання за пропуск термінів у центрі зайнятості:

перший пропуск – без наслідків;

другий пропуск – виплату скорочують на 30% на місяць;

три пропуски поспіль – запуск поетапної процедури, що може призвести до повної втрати виплати, в тому числі й на житло.

Також у людей, що отримують соціальну допомогу, буде значно менше можливостей відмовлятися від запропонованої роботи – якщо робити це надто часто, виплат можуть позбавити.

Окрім того, скасовують і річний "пільговий період" щодо майна – замість цього розмір захищених заощаджень прив'язуватимуть до віку людини. А ось виплати на житло будуть обмежувати навіть протягом цього періоду.