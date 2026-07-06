У Європі прокидається найвищий вулкан: авіарейси в регіоні вже скасовують

Гора Етна на Сицилії – це стратовулкан висотою 3 357 метрів. Це не лише найвищий, але й найбільш активний вулкан Європи.

Останнє потужне виверження вулкана відбулося 29 грудня 2025 року – тоді з жерла почала фонтанувати лава висотою до 300 – 400 метрів, а стовп попелу сягнув кількох кілометрів. Зараз гора знову нагадала про себе та викинула в атмосферу потужний шлейф вулканічного попелу, пише Mirror.

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Що відомо про активність вулкана Етна?

Вперше попіл зафіксували над вулканом 5 липня приблизно о 07:45 ранку за місцевим часом, а вже за годину виверження лише посилилося. Хмара пилу піднялася аж на 1,5 кілометра над вершиною гори, а тоді вітер поніс попіл на південь.

Виверження попелу з вулкана Етна: дивіться відео

Mount #Etna is erupting once again!

Experience one of the world's most active volcanoes as it puts on an incredible display of nature. Watch the eruption unfold live and witness the raw power of Sicily's iconic giant in real time.https://t.co/xC99cslP0x pic.twitter.com/LeXb0nokN7 — SkylineWebcams (@SkylineWebcams) July 6, 2026

Через небезпеку, що цей попіл становить для польотів, місцевий аеропорт Катанія-Фонтанаросса тимчасово призупинив прийом рейсів, і про це повідомила найбільша авіакомпанія Італії ITA Airways.

Станом на вечір неділі обмеження в аеропортах зберігалися. Через перевантаження Катанії рейси, що мали прибути до аеропорту, направили натомість до Палермо.

Цього року Етна вже також була активна: 26 червня з вулкана вивергалася лава, і її невеликі потоки зупинилися аж 4 липня. Втім, невеликі вибухи на вершині продовжуються. Спеціалісти повідомили, що на Етні зараз спостерігається так звана стромболіанська активність – ритмічні викиди газу та вулканічних матеріалів, що тривають, втім, лише кілька секунд.

Цікаво! Гора Етна – найвища в Італії, та визначити її точну висоту дуже непросто – вона постійно змінюється через виверження та викиди шлаків. Наприклад, зараз вона, за оцінками, на 22 метри нижчий, ніж був 1865 року. Окрім того, на ній не один, а від 200 до 400 вулканічних кратерів – і в середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.