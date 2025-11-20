Стовп диму піднявся на 17 000 метрів: в Індонезії вивергнувся вулкан
- В Індонезії вулкан Семеру вивергнувся, піднявши хмару попелу на 17 000 метрів і викликавши евакуацію мешканців.
- Японське метеорологічне агентство розслідує ймовірність цунамі, а місцевих мешканців попереджено триматися подалі від кратера, річок і долин.
В Індонезії відбулося ввергнення вулкана – в повітря піднялася хмара попелу заввишки у 17 000 метрів, поки у кількох містечках поблизу відбувалася поспішна евакуація.
Вулкан Семеру розташований на кордоні кількох районів у Східній Яві – і його виверження відбулося вранці 19 листопада за місцевим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.
Що відомо про виверження вулкана в Індонезії?
Перше виверження відбулося о 06:11 за місцевим часом – але після того, як волога та туманна погода спричинили підняття гарячих хмар навіть вище у небо, відбулося друге виверження – приблизно о 14: 30.
Літніх мешканців з району неподалік евакуювало Регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих. А на численних відео з місця події видно, як десятки машин та мотоциклів поспішно покидають місця поряд з вулканом – тим часом як хмара попелу все шириться.
Японське метеорологічне агентство вже розслідує, яка є ймовірність цунамі після такого потужного виверження. А офіцери зі спостережного пункту гори Семеру закликають місцевих не перебувати у радіусі 2500 метрів від кратера, аби не постраждати від будь-яких видів гарячих порід.
Місцевих мешканців також закликають триматися далі від річок та долин, де можуть опинитися потоки лави та інших гарячих порід.
У Індонезії відбулося масштабне виверження вулкана: дивіться відео
Вулканічний попіл, що не тільки піднявся на 17 000 метрів, але й швидко шириться у південно-західному напрямку, може становити серйозну загрозу безпеці польотів – все через його тверду та абразивну породу. Попіл, виявляється, може пошкодити двигуни, вікна та інші частини літаків.
Кілька селищ поряд з вулканом засипало попелом – і понад 300 мешканців довелося евакуювати до урядових притулків.
