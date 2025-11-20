Столб дыма поднялся на 17 000 метров: в Индонезии извергся вулкан

В Индонезии произошло извержение вулкана – в воздух поднялось облако пепла высотой в 17 000 метров, пока в нескольких городках поблизости происходила поспешная эвакуация.

Вулкан Семеру расположен на границе нескольких районов в Восточной Яве – и его извержение произошло утром 19 ноября по местному времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.

Интересно В одну из самых опасных стран Африки едет все больше туристов: причина необычная

Что известно об извержении вулкана в Индонезии?

Первое извержение произошло в 06:11 по местному времени – но после того, как влажная и туманная погода вызвали поднятие горячих облаков даже выше в небо, произошло второе извержение – примерно в 14:30.

Пожилых жителей из района неподалеку эвакуировало Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. А на многочисленных видео с места происшествия видно, как десятки машин и мотоциклов поспешно покидают места рядом с вулканом – тем временем как облако пепла все ширится.

Японское метеорологическое агентство уже расследует, какова вероятность цунами после такого мощного извержения. А офицеры из наблюдательного пункта горы Семеру призывают местных не находиться в радиусе 2500 метров от кратера, чтобы не пострадать от любых видов горячих пород.

Местных жителей также призывают держаться подальше от рек и долин, где могут оказаться потоки лавы и других горячих пород.

В Индонезии произошло масштабное извержение вулкана: смотрите видео

Вулканический пепел, что не только поднялся на 17 000 метров, но и быстро распространяется в юго-западном направлении, может представлять серьезную угрозу безопасности полетов – все из-за его твердой и абразивной породы. Пепел, оказывается, может повредить двигатели, окна и другие части самолетов.

Несколько поселков рядом с вулканом засыпало пеплом – и более 300 жителей пришлось эвакуировать в правительственные убежища.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?