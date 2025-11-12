Мост закрыли еще в понедельник, когда на дороге и на соседнем склоне появились первые трещины. А уже во вторник произошел оползень – и подъезд к мосту и дорожное полотно обвалились, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Почему разрушился мост в Китае?

Бетонные плиты с китайского моста в юго-западной провинции Сычуань с грохотом обвалились на скалистый склон горы во вторник 12 ноября. За день до того мост закрыли для проезда, поэтому о жертвах пока не сообщается.

Мост был частью национальной автомагистрали, ведущей в Тибет и пересекающей территорию, опустошенную землетрясением 2008 года, в результате которого погибли более 69 000 человек.

В Китае обвалился новый мост: смотрите видео

Власти города Маерканг заявили, что уже действует объезд, и предсказать, сколько времени понадобится для повторного открытия моста, пока нельзя. В течение последних нескольких десятилетий Китай выделял немало денег для построения автомагистралей, мостов и железнодорожных путей – и значительная часть этой инфраструктуры расположена в горных районах. Рост расходов привел и к строительству значительной части самых длинных и высоких мостов в мире.

Но также строительство привело и к тому, что многие местные органы власти погрязли в долгах.

