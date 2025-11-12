По состоянию на среду показатель загрязнения воздуха в Нью-Дели, столице Индии, более чем в 40 раз превысил годовой рекомендованный уровень ВОЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Интересно Как получить британскую визу дешево и быстро: украинка раскрыла простую инструкцию

Почему в Индии такой загрязненный воздух?

В Индии бороться с загрязненным воздухом приходится в течение всего года, и зимние месяцы обычно худшие – ведь миллионы фермеров в окрестностях столицы начинают жечь стерню на своих полях, чтобы расчистить место для следующего урожая. И резкое ухудшение качества воздуха на этой неделе связано с проведением фестиваля Дивали – индуистского праздника огней.

Традиционно проведение фестиваля предусматривает использование большого количества петард – и уже они выбрасывают в воздух оксиды серы и оксиды азота, а также вредные тяжелые металлы. Еще в 2020 году власти ввели полный запрет на изготовление, продает или использование петард в Нью-Дели, чтобы остановить опасный уровень загрязнения.

И в этом году Верховный суд страны разрешил использование "зеленых" петард – по словам производителей, они не так сильно загрязняют окружающую среду. И запускать петарды можно было только в пределах определенного периода времени – которого, как оказалось впоследствии, многие жители столицы не придерживались.

Год за годом ситуация ухудшается, – поделилась одна из жительниц города.

Другие жители Нью-Дели жалуются, что петарды связаны не только с загрязнением воздуха, но и с непрерывным шумом, что не прекращается до поздней ночи или раннего утра.

Между тем сотни людей в столице уже вышли для того, чтобы протестовать после того, что они считают бездействием правительства по ухудшению качества воздуха в стране, сообщает DW.

Как власти пытались бороться с загрязнением воздуха?

Ранее городские власти Нью-Дели уже делала несколько попыток остановить загрязнение воздуха. В частности, дороги разбрызгивали водой, а движение транспорта пытались ограничить из-за требования к машинам с четными и нечетными номерными знаками ездить по очереди.

А в 2018 году в городе построили две смоговые башни стоимостью 2,4 миллиона долларов, предназначенных как гигантские очистители воздуха. Впрочем, из-за отсутствия координации и строгого контроля прогресс был медленным.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?