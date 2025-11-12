Для того, чтобы попасть в Великобританию, украинцам нужно получить визу – и украинка Евгения подробно рассказала, сколько для этого нужно денег и времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на jane.prorvina.
Как получить британскую визу?
Украинка получала визу без агентства – и выяснила, что сделать это довольно просто. Первый шаг – это зайти на сайт gov.uk и выбрать раздел "Visit the UK". Там нужно будет заполнить анкету. Внести нужно будет следующие данные:
- паспортные данные;
- цель визита;
- семейное положение;
- место работы;
- маршрут поездки.
Но сложнее всего было внести информацию обо всех путешествиях за последние десять лет,
– поделилась украинка.
После заполнения онлайн-анкеты нужно оплатить визовый сбор, и его стоимость зависит от продолжительности визы. Самая короткая, на шесть месяцев, обойдется в 150 евро. Третий шаг на пути получения визы – это выбор сдачи биометрических данных. Украинка подавалась на визу в Италии, и центр, который она выбрала, оказался достаточно дорогим – только там пришлось отдать 270 евро за сдачу биометрических данных и еще 125 евро за то, чтобы оставить паспорт у себя на время рассмотрения.
Впрочем, мама украинки подавалась на визу в Киеве, и эти шаги для нее были бесплатны. Но важно не пропустить еще один шаг: до сдачи биометрических данных нужно загрузить документы, перечень которых формируется на основе анкеты.
Украинке понадобились такие документы:
- сканы всех страниц паспорта;
- справка об остатке на счете и об обороте за 6 месяцев;
- подтверждение легального пребывания за границей;
Очень важно, чтобы все документы были на английском, или были переведены на английский через сертифицированных переводчиков.
После сдачи биометрии я ждала 10 дней, тогда отправила паспорт, и еще через 5 дней паспорт вместе с визой уже был у меня,
– добавила украинка.
