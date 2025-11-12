Станом на середу показник забруднення повітря у Нью-Делі, столиці Індії, у понад 40 разів перевищив річний рекомендований рівень ВООЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому в Індії таке забруднене повітря?

В Індії боротися з забрудненим повітрям доводиться протягом всього року, та зимові місяці зазвичай найгірші – адже мільйони фермерів на околицях столиці починають палити стерню на своїх полях, аби розчистити місце для наступного урожаю. І різке погіршення якості повітря цього тижня пов'язане з проведенням фестивалю Дівалі – індуїстського свята вогнів.

Традиційно проведення фестивалю передбачає використання великої кількості петард – і вже вони викидають у повітря оксиди сірки та оксиди азоту, а також шкідливі важкі метали. Ще 2020 орку влада запровадила повну заборону на виготовлення, продає чи використання петард у Нью-Делі, аби зупинити небезпечний рівень забруднення.

Та цьогоріч Верховний суд країни дозволив використання "зелених" петард – за словами виробників, вони не так сильно забруднюють навколишнє середовище. Та запускати петарди можна було лише у межах певного періоду часу – якого, як виявилося згодом, чимало мешканців столиці не дотримувалися.

Рік за роком ситуація погіршується, – поділилася одна з мешканок міста.

Інші жителі Нью-Делі скаржаться, що петарди пов'язані не лише із забрудненням повітря, але й з безперервним шумом, що не припиняється до пізньої ночі чи раннього ранку.

Тим часом сотні людей у столиці вже вийшли для того, аби протестувати після того, що вони вважають бездіяльністю уряду щодо погіршення якості повітря у країні, повідомляє DW.

Як влада намагалася боротися із забрудненням повітря?

Раніше міська влада Нью-Делі вже робила кілька спроб зупинити забруднення повітря. Зокрема, дороги розбризкували водою, а рух транспорту намагалися обмежити через вимогу до машин з парними та непарними номерними знаками їздити по черзі.

А 2018 року у місті побудували дві смогові вежі вартістю 2,4 мільйона доларів, призначених як гігантські очищувачі повітря. Втім, через відсутність координації та суворого контролю прогрес був повільним.

