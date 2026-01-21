"Для іспанців це норма": українка розкрила, що її найбільше дратує в країні

Українка, що переїхала з Німеччини до Іспанії, поділилася, що є всього одна річ, за якою вона сумує з першої країни. А в Іспанії виявила один великий мінус.

Багато українців переїздять до Іспанії – але робити цього на власній новенькій автівці не варто. Причиною ділиться українка mrs.faustova.

Як водять машини іспанці?

Українка Поліна поділилася, що в Іспанії усі машини "покоцані", а акуратне водіння – це єдине, за чим вона сумує у Німеччині.

Там все так обережно, є чіткі правила, усі їх виконують. Тут же у всіх машини побиті та подряпані,

– поскаржилася українка.

Вона поділилася, що всі її знайомі українці приїхали на гарних дорогих машинах, за якими вони доглядають та над якими "трясуться". Але в Іспанії усім друзям дівчини машини побили. А свою машину українка продала та купила натомість простішу, яку не буде так шкода.

Українка розповіла, як ставляться до машин іспанці: дивіться відео

У Іспанії цілком нормальна ситуація, коли на паркінгах люди необережно відкривають двері автівок, б'ючи усі, що стоять по сусідству. З українкою сталася саме така ситуація, і жінка, що подряпала її машину, навіть не перепросила й просто поїхала геть.

Бо для іспанців це норма. Вони погано водять, і вони не ставляться до машин так, знаєте, як наші люди – це я вже зрозуміла, коли з іспанцями поспілкувалася,

– поділилася дівчина.

Іспанці ставляться до автомобіля лише як до способу пересування, і не надто про нього переймаються. А ось українцям з автівками в Іспанії може бути складно: паркінги тісні, і вони розраховані на дуже невеликі машини.

Чимало разів українці доводилося бачити, як в місті іспанці, коли не вистачало місця для паркування, просто розштовхували інші автівки поряд. Окрім того, часто іспанці й не знають правил дорожнього руху: вивертають "куди хочуть" і ніколи не показують, куди будуть їхати.

