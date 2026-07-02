Вже вшосте: уряду Франції хочуть висловити вотум недовіри через реакцію на спеку

У Франції партія Зелених оголосила 30 червня, що планує висунути вотум недовіри уряду через те, як саме він впорався з рекордною спекою, що накрила регіон.

У виданні Politico зазначають, що спроба відправити уряд Франції у відставку навряд чи закінчиться успіхом без підтримки інших опозиційних партій – як-от ультраправого Національного об'єднання чи більш центристських соціалістів.

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Що відомо про вотум недовіри уряду Франції?

Проти прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню з моменту його призначення минулого року висували вже 6 вотумів недовіри – і опозиційні партії не підтримали жоден з них. Втім, очільник уряду та його команда все ж зазнали досить жорсткої критики щодо того, як в країні відреагували на екстремальну спеку.

Коли "тепловий купол" накрив країну, там три дні поспіль фіксували найвищу середньодобову температуру за усю історію спостережень. У багатьох великих містах температура підіймалася до понад 40 градусів за Цельсієм, але при цьому вся країна не дуже добре оснащена системами охолодження чи кондиціонування повітря.

В понеділок та вівторок, два найбільш спекотні дні тижня, компанія Elabe провела опитування – і воно показало, що дві третини опитаних вважають, що уряд виявився неефективним під час кліматичної кризи.

При цьому 53% респондентів заявили, що Франція "зовсім не готова впоратися з такою спекою". У попередні дні спеки, згідно з даними Національного агентства охорони здоров'я, загинули приблизно на 1000 людей більше порівняно з попереднім місяцем.

Міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст повідомила, що для того, аби встановити точну кількість смертей від спеки знадобиться більше часу, адже свідоцтва про смерть обробляють протягом кількох днів, а деякі пацієнти можуть померти в наступні кілька днів після завершення спеки.

Тож під час запитань у парламенті 30 червня лідерка партії Зелених Сіріель Шателен заявила, що саме уряд Лекорню несе відповідальність за смерті від спеки. Міністр на це заявив, що Зелені "стріляють собі в ногу, намагаючись штучно роздмухати суто політичний скандал".

Також він звинуватив лідерку Зелених у використанні загиблих людей для того, аби отримати політичні бали.