Більшість поляків проти вступу України в ЄС: результати нового опитування

Останнє опитування IBRiS для Radio Zet у Польщі показало, що більшість місцевих мешканців виступають проти приєднання України до Європейського Союзу.

Учасникам опитування поставили запитання "Чи вважаєте ви, що України повинна вступити до Європейського Союзу?", і понад половина поляків відповіли "ні", пише InPoland.

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Як поляки ставляться до вступу України в ЄС?

Всього 8,4% опитаних поляків висловили думку, що Україна "точно" повинна вступити до ЄС, тим часом як 26,9% відповіли "скоріше так". Це означає, що всього 35,3% респондентів підтримують вступ України до Євросоюзу.

А ось на думку 32,3% поляків, Україна "однозначно не повинна" вступати до ЄС. Також 27,4% відповіли, що "скоріше не повинна". Загальна кількість поляків, що виступають проти приєднання України до блоку – 59,7% респондентів.

Всього 5% опитаних людей не могли дати чітку відповідь на це запитання.

Опитування провели за допомогою телефонних інтерв'ю 12 – 13 червня, і в ньому взяли участь 1068 людей.

Що варто знати українцям у Польщі?

Тим часом українцям в Польщі все частіше відмовляють у наданні статусу UKR – і занепокоєння це викликає не тільки в самих українців, але й в польських працедавців. Українці, що прибувають з регіонів, де не ведуться безпосередньо бойові дії, зараз часто отримують PESEL зі статусом NUE, а не UKR.

Останнім часом польські чиновники посилили контроль над заявами українців та ретельно перевіряють кожну. Там вважають, що чимало людей не рятуються від війни, а шукають роботу. Тож відмовити у статусі можуть українцям, які: