Участникам опроса был задан вопрос: "Считаете ли вы, что Украина должна вступить в Европейский Союз?", и более половины поляков ответили "нет", пишет InPoland.

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Как поляки относятся к вступлению Украины в ЕС?

Всего 8,4% опрошенных поляков высказали мнение, что Украина "точно" должна вступить в ЕС, в то время как 26,9% ответили "скорее да". Это означает, что всего 35,3% респондентов поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

А вот, по мнению 32,3% поляков, Украина "однозначно не должна" вступать в ЕС. Также 27,4% ответили, что "скорее не должна". Общее количество поляков, выступающих против присоединения Украины к блоку, составляет 59,7% респондентов.

Всего 5% опрошенных не смогли дать четкий ответ на этот вопрос.

Опрос был проведен с помощью телефонных интервью 12–13 июня, в нем приняли участие 1068 человек.

Что стоит знать украинцам в Польше?

Между тем украинцам в Польше все чаще отказывают в предоставлении статуса UKR — и это вызывает беспокойство не только у самих украинцев, но и у польских работодателей. Украинцы, прибывающие из регионов, где не ведутся непосредственно боевые действия, сейчас часто получают PESEL со статусом NUE, а не UKR.

В последнее время польские чиновники усилили контроль над заявлениями украинцев и тщательно проверяют каждое из них. Там считают, что немало людей не спасаются от войны, а ищут работу. Поэтому в предоставлении статуса могут отказать украинцам, которые: