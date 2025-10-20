Вулкан Тафтан, що не вивергався вже 700 000 років, демонструє ознаки нестабільності. Розташований він на території Ірану, поблизу з кордоном Пакистану.

Іранський вулкан Тафтан вважався згаслим вже протягом 700 тисяч років, але, схоже, він починає прокидатися після тривалого сну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science.

Цікаво "Це найболючіша тема": українка розповіла про проблеми після переїзду в Іспанію

Чому прокидається вулкан Тафтан?

Протягом попереднього, 2024 року, ділянка землі поблизу вершини вулкана Тафтан піднялася на 9 сантиметрів, пишуть у журналі Geophysical Research Letters. І підняття все ще не зникло – а це свідчить про накопичення тиску газу під поверхнею вулкана.

Дослідники переконані, що моніторити Тафтан потрібно відтепер ретельніше, навіть попри те, що раніше вулкан не вважався таким, що становить небезпеку для людей. Вулкани вважаються згаслими, якщо вони не вивергалися вже 11 700 років. І попри те, що вулкан в Ірані спить вже набагато довше, видається, що він починає прокидатися.

Він має якось вивільнитися в майбутньому, або насильницьким, або більш тихим чином,

– поділився автор дослідження Пабло Гонсалес.

Він вважає, що боятися виверження наразі не слід, але слідкувати за вулканом варто дуже ретельно.

Тафтан – це стратовулкан заввишки 3940 метрів, що розташований на південному сході Ірану. Наразі вулкан має активну гідротермальну систему та смердючі сірконосні джерела, що називаються фумаролами. Втім, не збереглося відомостей про його виверження за всю історію людства.

Які ще новини з-за кордону варто знати?