Ви могли цього не знати: де в Європі є ядерна зброя
- Франція та Велика Британія є єдиними країнами в Європі з особистим ядерним арсеналом, маючи 290 і 225 ядерних боєголовок відповідно.
- США розміщують тактичну ядерну зброю ще у п'яти європейських країнах через програму ядерного обміну НАТО.
У Європі ядерна зброя є у двох країнах. Однак в межах НАТО вона розміщена ще в 5 державах.
Особистий ядерний арсенал у Європі мають лише Франція та Велика Британія. Про це пише 24 Канал.
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Франція
Франція є однією з п'яти офіційних ядерних держав згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Країна оснащена стратегічними ядерними ракетами, зокрема морського базування, а також авіаційними бомбами.
Поточна кількість ядерних боєголовок: 290.
Велика Британія
Британія також має власний ядерний арсенал згідно з ДНЯЗ. Основну частину ядерного озброєння становлять підводні ракетоносці з ракетами Trident II, які розміщені на базі Клайд у Шотландії.
Поточна кількість ядерних боєголовок: 225.
Де в Європі ще є ядерна зброя
На територіях деяких європейських країн розміщена тактична ядерна зброя США.
У рамках програми ядерного обміну НАТО вона розташована у:
- Німеччині;
- Італії;
- Бельгії;
- Нідерландах;
- та у Туреччині.
Формально вони не володіють ядерною зброєю, але мають до неї доступ на випадок загрози.
Водночас цікаво, що деякі європейські країни не лише не задумуються про ядерний арсенал, а радше навпаки – їхня поліція ходить без зброї.