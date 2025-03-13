Громадянство Франції: можливі варіанти отримання та основні нюанси процедури

Франція є однією з найпривабливіших країн Європи. Культурне багатство країни, надійні соціальні гарантії та перевага вільного пересування в межах Європейського Союзу – кожен з цих критеріїв особливо манить людей.

Отримання французького громадянства не лише відкриває доступ до цих можливостей, але й надає право голосу та додаткові переваги. Це тривалий процес, який вимагає ретельної підготовки та відповідності вимогам. 24 Канал розповідає, як можна отримати громадянство Франції.

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Громадянство Франції: можливі варіанти отримання

Існує кілька основних шляхів для осіб, які бажають отримати французьке громадянство:

Натуралізація

У Франції шлях до натуралізації для іноземних громадян, як правило, вимагає п'ятирічного легального проживання, володіння французькою мовою та доказів інтеграції у французьке суспільство. Цей юридичний процес дозволяє іноземцям добровільно отримати французьке громадянство.

Однак, законодавство пропонує можливості скоротити цей термін до 2 років. Особи можуть претендувати на скорочення цього терміну, здобувши ступінь у французькому університеті після двох років навчання або зробивши значний внесок у громадянський, науковий, економічний, культурний чи спортивний сектори країни.

Шлюб із французом

Такий хід подій може прискорити процес набуття громадянства для окремих осіб. Однак шлюб, про який йдеться, повинен бути справжнім і тривалим.

За правом походження

Особи з французьким корінням мають можливість подати заяву на отримання громадянства за походженням за умови, що хоча б один з їхніх предків був громадянином Франції.

За правом народження

Важливим аспектом французького законодавства про громадянство є те, що дитина, народжена у Франції від батьків-іноземців, які також народилися у Франції, автоматично набуває французьке громадянство, згідно з принципом, відомим як "jus soli".

Крім того, діти, усиновлені французами, також можуть отримати французьке громадянство.

Служба в армії

Іноземці чоловічої статі, які мають необхідні фізичні дані, можуть отримати французьке громадянство, пройшовши військову службу в Іноземному легіоні. Кандидати повинні бути у віці від 18 до 40 років і успішно пройти медичне обстеження.



У Франції можна отримати громадянство через військову службу / Ілюстративне фото Unsplash

Право на натуралізацію виникає після трьох років військової служби. Однак, цей термін може бути скорочений для тих, хто отримав поранення під час участі в бойових діях.

Хто може стати громадянином Франції

Незалежно від обраного способу, існують загальні вимоги, як отримати французьке громадянство. Так, громадянином Франції може стати особа, яка відповідає таким вимогам:

Законно проживає на території Франції або має тісний зв'язок із країною (через шлюб, походження чи службу). Проживала у Франції протягом визначеного терміну (зазвичай 5 років для натуралізації). Має достатнє знання французької мови для інтеграції. Має стабільний дохід і здатність забезпечувати себе та свою сім'ю. Не має судимостей і демонструє хорошу моральну поведінку.

Процедура отримання французького громадянства

Набуття французького громадянства передбачає кілька етапів у процесі подання заяви:

Необхідно зібрати повний пакет документів, що підтверджують ваше право на отримання громадянства. Заяву подають у префектуру за місцем проживання. Адміністративні органи ретельно перевіряють усі надані документи й проводять співбесіду із заявником. Про прийняте рішення заявника повідомляють письмово.

Якщо заява схвалена, особа отримає офіційне повідомлення про надання громадянства. Після цього її запросять на церемонію прийняття громадянства для складення присяги на вірність Франції та видадуть французький паспорт.

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