Бельгійський паспорт для українців: основні нюанси отримання громадянства Бельгії

Набуття бельгійського громадянства шляхом натуралізації є важливим етапом для багатьох іноземців, які прагнуть налагодити своє життя в цій європейській країні. Процес вимагає ретельної підготовки, глибокого розуміння юридичних тонкощів і дотримання різних критеріїв.

24 Канал покроково розповідає, як отримати громадянство Бельгії – хто має право, необхідні документи та інші нюанси.

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Хто і як може отримати громадянство Бельгії

Кандидатам, які претендують на статус через натуралізацію, необхідно відповідати ряду вимог, а саме:

бути повнолітнім;

прожити на території країни в статусі постійного резидента від 5 років;

підтвердити соціальну інтеграцію в суспільство;

не мати проблем з законом та бути готовим виконувати обов'язки громадянина Бельгії;

скласти іспит на знання однієї з трьох національних мов (голландської, французької чи німецької) на рівні А2 і вище;

мати трудовий стаж в Бельгії від 468 днів;

надати повне досьє.

Для того, щоб подати заяву на отримання бельгійського паспорта, необхідно спочатку виконати всі вимоги законодавства. Кожен шлях до отримання бельгійського громадянства супроводжується власним набором критеріїв, яким повинні відповідати кандидати.

Отримати паспорт країни можна за:

народженням,

натуралізацією,

через шлюб,

виняткові послуги для держави,

шляхом відновлення раніше втраченого статусу.

Українці можуть отримати статус резидента Бельгії після 10 років проживання за умови наявності посвідки на постійне проживання протягом останніх 5 років.

Також Бельгія пропонує програму репатріації, покликану спростити процес отримання паспорта для осіб, які мають на це право.



Процедура отримання громадянства в Бельгії / Фото Unsplash

Які документи потрібні

Щоб набути громадянства Бельгії, іноземець готує низку документів, до яких входять:

заповнена за зразком заява;

свідоцтво про народження;

чек про сплату реєстраційного внеску, який складає 150 євро;

довідка соціальної інтеграції та економічної участі в державі;

доказ володіння однією з офіційних мов Бельгії;

підтвердження законного проживання в королівстві.

Реєстратор Комісії з натуралізації має право вимагати додаткові документи на отримання громадянства, якщо вважатиме це за необхідне.

Заявники повинні забезпечити переклад свого досьє на одну з офіційних мов королівства, нотаріальне засвідчення та легалізацію апостилем.

Подання заяви та її розгляд

Процес подачі заяви на натуралізацію вимагає від заявників ретельної уваги і послідовних дій:

подання заяви та документів до місцевого муніципалітету за місцем проживання; перевірка документів муніципалітетом та передача справи до прокуратури; проведення розслідування прокуратурою (перевірка інтеграції, відсутності правопорушень); передача справи до Палати натуралізації; розгляд справи та прийняття рішення Палатою натуралізації; у разі позитивного рішення – публікація в офіційному віснику та видача свідоцтва про громадянство.

Тривалість і вартість

У середньому отримати громадянство можна за 10 років проживання на території королівства. Безпосередньо ухвалення рішення про надання статусу профільні служби приймають протягом 6 місяців.

На всіх етапах легалізації проживання у Бельгії українець сплачує адміністративні збори. Так, вартість оформлення документів становить:

оформлення візи D – 180 євро;

реєстрація ВНП – від 144 євро;

отримання статусу ПМП – 20 євро;

клопотання про громадянство – 150 євро.

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