Останнє слово за князем: чому в Монако мало хто отримує громадянство

Отримати громадянство в Монако вкрай складно. Навіть якщо ви проживете в цій країні понад 10 років, не факт, що зможете отримати паспорт країни.

Найреалістичніші варіанти отримати громадянство Монако – довгострокове проживання з подальшою натуралізацією або шлюб. Але в обох випадках рішення залишається за князем. Про це повідомляє 24 Канал.

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Основні способи отримати громадянство Монако

Отримати паспорт Монако досить складно, оскільки країна має дуже суворі вимоги до громадянства. Однак основними способами є:

Натуралізація. Потрібно прожити в Монако щонайменше 10 років.

Потрібно прожити в Монако щонайменше 10 років. Шлюб з громадянином Монако. На громадянство можна буде подати через 10 років шлюбу, однак і в такому випадку громадянство не нададуть автоматично.

На громадянство можна буде подати через 10 років шлюбу, однак і в такому випадку громадянство не нададуть автоматично. Спеціальне надання громадянства. Князь Монако може особисто надати громадянство за особливі заслуги перед країною, що буває рідко.

Князь Монако може особисто надати громадянство за особливі заслуги перед країною, що буває рідко. Спадковий принцип. Якщо один із батьків є громадянином Монако, то дитина автоматично отримує громадянство.

Як отримати паспорт Монако через проживання

Це дуже складний процес, і насправді мало хто отримує паспорт. Щоб подати заявку на громадянство, потрібно прожити в Монако безперервно 10 років. При цьому термін відраховується з моменту досягнення 18 років.

У виняткових випадках князь Монако може скоротити термін, проте це рідкість.

Крім цього, Монако не дозволяє подвійне громадянство. Тож перед отриманням паспорта доведеться офіційно відмовитися від громадянства іншої країни.

Також потрібно мати бездоганну репутацію: відсутність кримінальних злочинів, стабільний дохід, знання культури, мови, традицій. Нерухомість у Монако теж буде перевагою.

І навіть якщо виконати всі умови, то це не гарантує автоматичного отримання громадянства. Останнє слово завжди залишається за князем Монако, який особисто підписує указ. Він може відмовити без пояснень.