Самые реалистичные варианты получить гражданство Монако – долгосрочное проживание с последующей натурализацией или брак. Но в обоих случаях решение остается за князем. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Много жить не запретишь: в какой стране мира нет налогов

Основные способы получить гражданство Монако

Получить паспорт Монако достаточно сложно, поскольку страна имеет очень строгие требования к гражданству. Однако основными способами являются:

Натурализация. Нужно прожить в Монако не менее 10 лет.

Нужно прожить в Монако не менее 10 лет. Брак с гражданином Монако. На гражданство можно будет подать через 10 лет брака, однако и в таком случае гражданство не предоставят автоматически.

На гражданство можно будет подать через 10 лет брака, однако и в таком случае гражданство не предоставят автоматически. Специальное предоставление гражданства. Князь Монако может лично предоставить гражданство за особые заслуги перед страной, что бывает редко.

Князь Монако может лично предоставить гражданство за особые заслуги перед страной, что бывает редко. Наследственный принцип. Если один из родителей является гражданином Монако, то ребенок автоматически получает гражданство.

Как получить паспорт Монако через проживание

Это очень сложный процесс, и на самом деле мало кто получает паспорт. Чтобы подать заявку на гражданство, нужно прожить в Монако непрерывно 10 лет. При этом срок отсчитывается с момента достижения 18 лет.

В исключительных случаях князь Монако может сократить срок, однако это редкость.

Кроме этого, Монако не позволяет двойное гражданство. Поэтому перед получением паспорта придется официально отказаться от гражданства другой страны.

Также нужно иметь безупречную репутацию: отсутствие уголовных преступлений, стабильный доход, знание культуры, языка, традиций. Недвижимость в Монако тоже будет преимуществом.

И даже если выполнить все условия, то это не гарантирует автоматического получения гражданства. Последнее слово всегда остается за князем Монако, который лично подписывает указ. Он может отказать без объяснений.