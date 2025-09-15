Подорожі важко уявити без зупинки в готелі. Та експерти рекомендують не вмикати світло, коли вперше заходите у номер – все для того, аби одразу виявити одну проблему.

Клопи – це такі собі "автостопники", що можуть проникнути у ваш одяг, багаж та рюкзак, і з поїздки відправитися до вас додому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І в готельних номерах вони трапляються досить часто – тож перед тим, як розкладати речі, потрібно перевірити кімнату на їхню наявність.

Чому не варто вмикати світло у готельному номері?

Перевірка номера на наявність маленьких небажаних гостей – це не те, про що хочеться турбуватися під час відпустки. Втім, один із співробітників готелю застеріг, що під час подорожей все ж варто бути пильними. Перевірка номера на наявність постільних клопів – це простий та швидкий спосіб переконатися, що ви не привезете додому небажаних шкідників.

Зараження постільними клопами між 2022 та 2024 роком зросло на 35% через активність міжнародних подорожей – і ніхто не хоче ділити з цими істотами свій простір. Але є один простий спосіб переконатися, чи є вони в номері.



Готельний номер потрібно перевірити на клопів / Фото Pexels

Передусім, коли ви заходите в нього, ви не маєте вмикати світло. Попри те, що це може видатися нелогічним, насправді клопів легше виявити в темряві, адже за наявності світла вони починають ховатися.

Ось як я перевіряю свою кімнату, перш ніж розпакувати речі та влаштуватися. Перше, що вам потрібно зробити, це переконатися, що в кімнаті темно. Вимкніть світло, закрийте штори та скористайтеся ліхтариком на телефоні,

– поділилася працівниця готелю.

Зазвичай клопи ховаються у кутках та складках білизни. І навіть якщо ви не бачите комах, обов'язково перевірте, чи немає на матраці плям крові – це також може бути поганою ознакою.

Якщо не пощастило виявити ознаки постільних клопів у своєму готельному номері, потрібно фотографувати та фіксувати усе – після цього варто просити про переселення у інший номер та повернення грошей.

