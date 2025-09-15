Почему не стоит включать свет, когда заходите в гостиничный номер: необычный лайфхак
Путешествия трудно представить без остановки в отеле. Но эксперты рекомендуют не включать свет, когда впервые заходите в номер – все для того, чтобы сразу обнаружить одну проблему.
Клопы – это такие себе "автостопники", которые могут проникнуть в вашу одежду, багаж и рюкзак, и из поездки отправиться к вам домой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И в гостиничных номерах они случаются довольно часто – поэтому перед тем, как раскладывать вещи, нужно проверить комнату на их наличие.
Почему не стоит включать свет в гостиничном номере?
Проверка номера на наличие маленьких нежелательных гостей – это не то, о чем хочется беспокоиться во время отпуска. Впрочем, один из сотрудников отеля предостерег, что во время путешествий все же стоит быть бдительными. Проверка номера на наличие постельных клопов – это простой и быстрый способ убедиться, что вы не привезете домой нежелательных вредителей.
Заражение постельными клопами между 2022 и 2024 годом выросло на 35% из-за активности международных путешествий – и никто не хочет делить с этими существами свое пространство. Но есть один простой способ убедиться, есть ли они в номере.
Гостиничный номер нужно проверить на клопов / Фото Pexels
Прежде всего, когда вы заходите в него, вы не должны включать свет. Несмотря на то, что это может показаться нелогичным, на самом деле клопов легче обнаружить в темноте, ведь при наличии света они начинают прятаться.
Вот как я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и устроиться. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что в комнате темно. Выключите свет, закройте шторы и воспользуйтесь фонариком на телефоне,
– поделилась работница отеля.
Обычно клопы прячутся в углах и складках белья. И даже если вы не видите насекомых, обязательно проверьте, нет ли на матрасе пятен крови – это также может быть плохим признаком.
Если не повезло обнаружить признаки постельных клопов в своем гостиничном номере, нужно фотографировать и фиксировать все – после этого стоит просить о переселении в другой номер и возврате денег.
Что еще нужно знать туристам во время путешествий?
- Пассажиры Ryanair, оказывается, могут перевозить до 3 единиц багажа, если придерживаются одного условия. Право на дополнительный багаж имеют пассажиры с младенцами и детьми.
- Также во время бронирования билетов на самолет пассажирам нужно обратить внимание на одно конкретное место – сидеть там хуже всего, и его не советуют выбирать.
- Кроме того, ранее мы уже рассказывали, сколько денег нужно иметь для въезда в разные страны Европы.