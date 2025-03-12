У Кореї роки рахують не так, як у нас: як визначити свій корейський вік

У Південній Кореї вік рахують не за днем народження, як роблять у більшості країнах світу. І хоч за новим законом його потрібно вказувати все ж за європейським стилем, місцеві жителі ще до цього не звикли.

Якщо рахувати за старим корейським стилем, то людина видається старшою, ніж є насправді. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на тікток @nataliia_korea_.

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Як рахують вік у Південній Кореї

До прикладу, українці Наталії, яка проживає у Південній Кореї – 31 рік. Однак жінці говорять, що їй насправді 33 роки. А її старшій донечці, якій всього 7 років – нібито 9.

Є в Кореї така фішка з давніх-давен – коли дитинка в животі ще в мами, то вже рахувалося за рік, а потім з початком Нового року ще давався ще один рік. Є закон, який вже скасував цю систему... Але ви ж самі розумієте, все так швидко не міняється, люди не можуть звикнути й от далі продовжують так говорити,

– розповіла Наталія.

Жінка зазначила, що донька переконує її в тому, що їй насправді 9 років, а не 7. І, хоч цю систему вже скасували, люди все одно рахують за старим стилем. Зокрема у школі, де навчається дівчинка.

Як рахують вік у Південній Кореї: дивіться відео

Як розрахувати свій корейський вік? Від поточного року віднімається рік народження і додається плюс 1 рік. Це і буде ваш корейський вік.

До слова, раніше ми розповідали про те, що у Північній Кореї не можна святкувати день народження 8 липня та 17 грудня. Ба більше, народжені у ці дати повинні офіційно змінювати дату народження в документах.