Квіти, мітинги або повна тиша: як насправді святкують 8 березня у світі

Щороку 8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день – свято, присвячене боротьбі за права жінок, гендерну рівність і визнання ролі жінок у суспільстві. У різних державах цей день має власні традиції: десь він є офіційним вихідним, а десь проходить майже непомітно.

Як та де у світі відзначають Міжнародний жіночий день – розкаже видання EF.

Як святкують 8 березня?

У багатьох країнах Східної Європи та пострадянського простору, зокрема в Україні, Польщі та Грузії, 8 березня традиційно супроводжується квітами, подарунками та привітаннями для жінок. Чоловіки дарують букети, солодощі або символічні подарунки, а колеги вітають жінок на роботі.

В Італії існує особлива традиція дарувати жінкам гілочки мімози. Саме ця яскраво-жовта квітка стала символом свята ще після Другої світової війни і досі залишається найпопулярнішим подарунком у цей день.



В Італії жінкам дарують гілочки мімози / Фото Unsplash

У Франції та Німеччині 8 березня більше асоціюється з громадськими ініціативами та дискусіями про права жінок. У великих містах часто проходять марші, лекції та тематичні події, присвячені рівності в оплаті праці та боротьбі з дискримінацією.

А як щодо святкування поза Європою?

У Китаї свято має доволі символічний характер. У деяких компаніях жінкам можуть скоротити робочий день або подарувати невеликі подарунки. Подібні традиції існують і у В'єтнамі, де жінкам часто дарують квіти та листівки. У країнах Латинської Америки, наприклад у Мексиці чи Аргентині, 8 березня здебільшого супроводжується масовими маршами та акціями, які привертають увагу до проблем насильства щодо жінок та гендерної нерівності.

В яких країнах не святкують 8 березня?

Попри популярність цього дня у багатьох частинах світу, у низці держав 8 березня не є святом і майже не відзначається.

У США та Канаді Міжнародний жіночий день не має статусу державного свята. Там більше уваги приділяють Місяцю жіночої історії, який триває протягом березня. Саме в цей період проводять освітні заходи та кампанії, присвячені ролі жінок в історії.

У деяких країнах Близького Сходу та Азії, зокрема в Саудівській Аравії або Японії, 8 березня не має широкого культурного значення. Там існують інші свята, присвячені жінкам або сім'ї.

Довідка. Як пише International Women's Day, дата 8 березня закріпилася у світовій історії через драматичні події 1917 року. Тієї зими робітниці текстильних фабрик у Петрограді, виснажені Першою світовою війною, жахливими умовами праці та нестачею їжі, вийшли на масовий страйк із гаслами "Хліба і миру". Цей масштабний жіночий протест став іскрою, що розпалила Лютневу революцію. Вже за кілька днів імператор зрікся престолу, а новий уряд був змушений піти на поступки і надати жінкам право голосу.

В Україні Міжнародний жіночий день як традиція поступово втрачає популярність серед широких верств населення. Цього року відзначати 8 березня планує менше половини українців.