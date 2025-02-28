Як виявити приховані камери у готельному номері чи апартаментах: поради детектива

Коли людина винаймає помешкання, то очікує на конфіденційність та повагу до особистого приватного простору. Однак багато людей непокояться, що за ними можуть стежити, і небезпідставно.

Приватний детектив Аарон Бонд попередив, що за останні кілька років кількість прихованих камер в апартаментах та номерах готелів зросла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Де та як шукати приховані камери в номері: лайфхаки

Аарон Бонд зазначив, що щойно ви входите в орендовану квартиру чи готельний номер, вкрай важливо оглянути приміщення на наявність прихованих камер.

Часто їх вмонтовують у детектори диму, тому що вони забезпечують безперешкодний огляд кімнати.

Якщо детектор диму виглядає інакше, ніж інші в готелі, або щось у ньому відчувається, огляньте його уважніше,

– сказав детектив.

За його словами, приховані камери також часто залишають біля будильників і телеекранів, де вони під'єднуються до електромережі.

Це дуже важко помітити, але іноді можна побачити лінзу там, де має бути гвинт. Шукайте об'єкти, які здаються недоречними, і знайдіть маленькі дірки в стінах, меблях або електронних пристроях – це звичайні гарячі точки для камер,

– розповів Аарон.

Один зі способів виявити прихований об'єктив – вимкнути все світло у кімнаті, а потім використати ліхтарик, щоб сканувати приміщення. Світло ліхтарика відбиватиметься від будь-якого об'єктива камери.

Також можна сканувати приміщення за допомогою камери телефону, оскільки вона помітить інфрачервоні пристрої.

Місця для пошуку прихованих камер:

Детектори диму;

Будильники;

Екрани телевізорів;

Вентиляційні отвори;

Настінні прикраси;

Кріплення та фурнітура;

Невеликі отвори в стінах або меблях.