Як виявити приховані камери у готельному номері чи апартаментах: поради детектива
- Приватний детектив Аарон Бонд зазначає, що кількість прихованих камер у готелях та апартаментах зросла, і радить перевіряти приміщення при вході.
- У разі виявлення прихованої камери слід повідомити про це на рецепції готелю, на платформі оренди і, за необхідності, в поліцію.
Коли людина винаймає помешкання, то очікує на конфіденційність та повагу до особистого приватного простору. Однак багато людей непокояться, що за ними можуть стежити, і небезпідставно.
Приватний детектив Аарон Бонд попередив, що за останні кілька років кількість прихованих камер в апартаментах та номерах готелів зросла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Де та як шукати приховані камери в номері: лайфхаки
Аарон Бонд зазначив, що щойно ви входите в орендовану квартиру чи готельний номер, вкрай важливо оглянути приміщення на наявність прихованих камер.
Часто їх вмонтовують у детектори диму, тому що вони забезпечують безперешкодний огляд кімнати.
Якщо детектор диму виглядає інакше, ніж інші в готелі, або щось у ньому відчувається, огляньте його уважніше,
– сказав детектив.
За його словами, приховані камери також часто залишають біля будильників і телеекранів, де вони під'єднуються до електромережі.
Це дуже важко помітити, але іноді можна побачити лінзу там, де має бути гвинт. Шукайте об'єкти, які здаються недоречними, і знайдіть маленькі дірки в стінах, меблях або електронних пристроях – це звичайні гарячі точки для камер,
– розповів Аарон.
Один зі способів виявити прихований об'єктив – вимкнути все світло у кімнаті, а потім використати ліхтарик, щоб сканувати приміщення. Світло ліхтарика відбиватиметься від будь-якого об'єктива камери.
Також можна сканувати приміщення за допомогою камери телефону, оскільки вона помітить інфрачервоні пристрої.
Місця для пошуку прихованих камер:
- Детектори диму;
- Будильники;
- Екрани телевізорів;
- Вентиляційні отвори;
- Настінні прикраси;
- Кріплення та фурнітура;
- Невеликі отвори в стінах або меблях.