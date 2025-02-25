"Небесне королівство": найвисокогірніша країна у світі перевершила навіть Швейцарію

Багато хто думає, що найвисокогірнішими країнами світу є Швейцарія або Непал. Проте це не так.

Насправді найвисокогірніша країна світу розташована у Південній Африці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Mirror.

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Найвисокогірніша країна світу

У світі є лише одна країна, вся територія якої перевищує 1 000 метрів над рівнем моря, і це Лесото.

Так, хоч найвища вершина на Землі розташована в Непалі, решта території Непалу є відносно низькою, досягаючи лише 60 метрів над рівнем моря.

А у Лесото жодна частина країни не опускається нижче 1 400 метрів, навіть перевершуючи Швейцарію, середня висота якої становить 1 350 метрів над рівнем моря.

Лесото ще називають "Небесним королівством". Своєю гірською місцевістю ця країна різко контрастує з іншими південноафриканськими державами.

До багатьох сіл Лесото, де проживає 2,2 мільйона людей, можна дістатися лише верхи, пішки або на легкому літаку.



Будиночки в Лесото / Pexels

Гори Малуті в Лесото тягнуться з півночі на південь, утворюючи високе плато висотою понад 2,7 кілометра. Найвищою горою є Табана-Нтленьяна, висота якої – 3 482 метри.

Окрім гір, у цій країні надзвичайно мальовничі національні парки. У деяких частинах Лесото можна зустріти пустельні пейзажі, а в інших – вкриті зеленню рівнини.