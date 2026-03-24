Єдина в Європі: яка країна ніколи не переводить годинники на літній та зимовий час

У багатьох країнах світу досі двічі на рік переводять годинники – навесні та восени. Це роблять для переходу на літній і зимовий час. Така система діє приблизно у 60 державах, зокрема в Європі та Північній Америці.

Однак у Європі є лише одна країна, де годинники взагалі не переводять, передає UniverPL.

Дивіться також Переведення годинників у 2026 році: коли Україна перейде на літній час

Яка країна Європи не переходить на літній час?

Мовиться про Ісландію. Саме там протягом усього року зберігається один і той самий час, тож людям не потрібно адаптуватися до сезонних змін. Протягом усього року вона живе за єдиним часовим режимом – всесвітнім координованим часом UTC+0, без сезонних змін.

Експерти зазначають, що відмова від переведення годинника пов'язана насамперед із практичністю та стабільністю повсякденного життя.

Чому Ісландія не переводить годинники?

Серед головних причин відмови від переведення годинників експерти BBC називають те, що реальна економія енергії сьогодні є мінімальною. Якщо раніше зміна часу могла трохи зменшувати використання електроенергії, то зараз, через сучасні технології, освітлення та побутові прилади, цей ефект практично зник. У результаті користь від переходу на "літній" і "зимовий" час стає все більш сумнівною.



Ще один важливий аргумент – вплив на здоров'я людей. Переведення годинників навіть на одну годину може:

збивати біологічні ритми,

погіршувати якість сну,

викликати втому та зниження концентрації.

У перші дні після переходу також фіксують підвищений рівень стресу та проблеми з адаптацією організму. Саме через це дедалі більше країн розглядають варіант повної відмови від сезонного часу і переходу на стабільний річний графік без змін.

Коли Україна перейде на літній час?