Фрази, які обов'язково знадобляться в Німеччині: розмовник-шпаргалка для туристів
- Список важливих німецьких фраз для туристів, які допоможуть уникнути незручних ситуацій у Німеччині.
- В ньому є базові фрази для привітань, ввічливості, запитів про дорогу та фрази для прохання про допомогу.
У Німеччині, як і в будь-якій іншій країні, мандрівники можуть опинитися в невигідному становищі, якщо не володіють місцевою мовою бодай трохи. Адже існують різні ситуації, в яких англійською не порозумітися.
Щоб уникнути незручних ситуацій, 24 канал склав список найважливіших німецьких фраз, які стануть у пригоді в Німеччині. Знаючи їх, ви будете набагато впевненіше спілкуватись з носіями, уточнювати дорогу, робити покупки та не боятись попросити про допомогу.
Читайте також Можете нарватися на неприємності: які українські слова краще не говорити в Чехії
Які фрази треба обов'язково знати в Німеччині
Базові фрази та привітання
"Так" – "Ja".
"Ні" – "Nein".
"Привіт" – "Hallo".
"Доброго ранку" – "Guten Morgen".
"Добрий день" – "Guten Tag".
"Добрий вечір" – "Guten Abend".
"На добраніч" – "Gute Nacht".
"До побачення" – "Auf wiedersehen".
"Бувай (прощання)" – "Tschüss".
"Як Вас звати?" – "Wie heiβen sie?".
"Мене звати" – "Ich heiβe".
"Дайте, будь ласка, рахунок" – "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
"Я хотів би" – "Ich möchte".
"Скільки це коштує?" – "Wie viel kostet es?".
- Подяка та ввічливість
"Спасибі" – "Danke".
"Будь ласка (прохання)" – "Bitte".
"Будь ласка (відповідь на подяку)" – "Bitte sehr/Bitte schön".
"Дуже приємно познайомитися" – "Sehr angenehm".
"Вибачте (звернути увагу)" – "Entschuldigung".
"Пробачте (просити вибачення)" – "Entschuldigen Sie mich".
- Шлях та дорога
"Як дістатися до автовокзалу / аеропорту / центру?" – "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
"Скільки коштує доїхати до...?" – "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?".
"Цей автобус зупиняється в...?" – "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?".
"Таксі" – "Taxi".
- Непередбачувані ситуації
"Я громадянин України" – "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
"Мені потрібна ваша допомога" – "Ich brauche Ihre Hilfe".
"Я заблукав" – "Ich habe mich verlaufen".
"Котра година?" – "Wie spät ist es?".
"Я викличу поліцію" – "Ich rufe die Polizei".
"Можна від вас подзвонити?" – "Darf ich Ihr Telefon benutzen?".
"Я не розмовляю німецькою" – "Ich spreche kein Deutsch".
"Допоможіть!" – "Hilfe!".
Цих базових фраз буде достатньо, щоб комфортніше почуватись у мандрівці Німеччиною. Запам'ятайте їх, практикуйте і не соромтесь говорити з місцевими їхньою мовою!