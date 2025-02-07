Які країни беруть участь у Євробаченні 2025: повний перелік
- У Євробаченні 2025 року візьмуть участь 38 країн, включаючи Україну.
- Конкурс пройде в арені St. Jakobshalle в Базелі, Швейцарія.
- Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.
Навесні 2025 року відбудеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення. Нещодавно з'явилися подробиці щодо кількості країн-учасниць.
Всього в пісенному конкурсі візьме участь 38 країн – Україна теж у списку. 24 Канал розповідає, які саме країни виступлять на Євробаченні 2025.
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Які країни беруть участь у Євробаченні 2025 і коли виступлять
На офіційній Instagram-сторінці Євробачення оприлюднили результати жеребкування, згідно з якими стало відомо, що Україна з'явиться на шоу у першому півфіналі – 13 травня.
Того ж дня виступлять ще такі 14 країн:
- Швеція,
- Словенія,
- Ісландія,
- Естонія,
- Польща,
- Португалія,
- Нідерланди,
- Азербайджан,
- Албанія,
- Сан-Марино,
- Бельгія,
- Кіпр,
- Хорватія,
- Норвегія.
Результати жеребкування Євробачення 2025: дивіться список
У другому півфіналі – 15 травня – з'являться такі країни:
- Австрія,
- Литва,
- Вірменія,
- Чорногорія,
- Греція,
- Ірландія,
- Австралія,
- Латвія,
- Чехія,
- Ізраїль,
- Мальта,
- Фінляндія,
- Данія,
- Люксембург,
- Грузія,
- Сербія.
Країни Великої п'ятірки – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія – автоматично потрапляють до гранд-фіналу Євробачення, який відбудеться 17 травня. Ці країни, як члени-засновники конкурсу, не змагаються у півфіналах.
Швейцарія, країна-господар цьогорічного конкурсу, також пройде безпосередньо до фіналу.
Євробачення 2025: коротко
Пройде пісенний конкурс Швейцарія, оскільки перемогу на конкурсі торік здобув Немо.
Стало відомо, що Базель, третє за величиною місто Швейцарії, прийматиме Євробачення 2025 року. Арена St. Jakobshalle стане центральним місцем проведення всіх святкових заходів.
Гранд-фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, а два півфінали – на 13 та 15 травня відповідно.