Всього в пісенному конкурсі візьме участь 38 країн – Україна теж у списку. 24 Канал розповідає, які саме країни виступлять на Євробаченні 2025.

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Які країни беруть участь у Євробаченні 2025 і коли виступлять

На офіційній Instagram-сторінці Євробачення оприлюднили результати жеребкування, згідно з якими стало відомо, що Україна з'явиться на шоу у першому півфіналі – 13 травня.

Того ж дня виступлять ще такі 14 країн:

Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Результати жеребкування Євробачення 2025: дивіться список

У другому півфіналі – 15 травня – з'являться такі країни:

Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія, Сербія.

Країни Великої п'ятірки – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія – автоматично потрапляють до гранд-фіналу Євробачення, який відбудеться 17 травня. Ці країни, як члени-засновники конкурсу, не змагаються у півфіналах.

Швейцарія, країна-господар цьогорічного конкурсу, також пройде безпосередньо до фіналу.

Євробачення 2025: коротко