Всього в пісенному конкурсі візьме участь 38 країн – Україна теж у списку. 24 Канал розповідає, які саме країни виступлять на Євробаченні 2025.

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Які країни беруть участь у Євробаченні 2025 і коли виступлять

На офіційній Instagram-сторінці Євробачення оприлюднили результати жеребкування, згідно з якими стало відомо, що Україна з'явиться на шоу у першому півфіналі – 13 травня.

Того ж дня виступлять ще такі 14 країн:

  1. Швеція,
  2. Словенія,
  3. Ісландія,
  4. Естонія,
  5. Польща,
  6. Португалія,
  7. Нідерланди,
  8. Азербайджан,
  9. Албанія,
  10. Сан-Марино,
  11. Бельгія,
  12. Кіпр,
  13. Хорватія,
  14. Норвегія.

Результати жеребкування Євробачення 2025: дивіться список

У другому півфіналі – 15 травня – з'являться такі країни:

  1. Австрія,
  2. Литва,
  3. Вірменія,
  4. Чорногорія,
  5. Греція,
  6. Ірландія,
  7. Австралія,
  8. Латвія,
  9. Чехія,
  10. Ізраїль,
  11. Мальта,
  12. Фінляндія,
  13. Данія,
  14. Люксембург,
  15. Грузія,
  16. Сербія.

Країни Великої п'ятірки – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія – автоматично потрапляють до гранд-фіналу Євробачення, який відбудеться 17 травня. Ці країни, як члени-засновники конкурсу, не змагаються у півфіналах.

Швейцарія, країна-господар цьогорічного конкурсу, також пройде безпосередньо до фіналу.

Євробачення 2025: коротко

  • Пройде пісенний конкурс Швейцарія, оскільки перемогу на конкурсі торік здобув Немо.

  • Стало відомо, що Базель, третє за величиною місто Швейцарії, прийматиме Євробачення 2025 року. Арена St. Jakobshalle стане центральним місцем проведення всіх святкових заходів.

  • Гранд-фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, а два півфінали – на 13 та 15 травня відповідно.