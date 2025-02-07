Всего в песенном конкурсе примет участие 38 стран – Украина тоже в списке. 24 Канал рассказывает, какие именно страны выступят на Евровидении 2025.
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Какие страны участвуют в Евровидении 2025 и когда выступят
На официальной Instagram-странице Евровидения обнародовали результаты жеребьевки, согласно которым стало известно, что Украина появится на шоу в первом полуфинале – 13 мая в первом полуфинале.
В тот же день выступят еще такие 14 стран:
- Швеция,
- Словения,
- Исландия,
- Эстония,
- Польша,
- Португалия,
- Нидерланды,
- Азербайджан,
- Албания,
- Сан-Марино,
- Бельгия,
- Кипр,
- Хорватия,
- Норвегия.
Результаты жеребьевки Евровидения 2025: смотрите список
Во втором полуфинале – 15 мая – появятся такие страны:
- Австрия,
- Литва,
- Армения,
- Черногория,
- Греция,
- Ирландия,
- Австралия,
- Латвия,
- Чехия,
- Израиль,
- Мальта,
- Финляндия,
- Дания,
- Люксембург,
- Грузия,
- Сербия.
Страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – автоматически попадают в гранд-финал Евровидения, который состоится 17 мая. Эти страны, как члены-основатели конкурса, не соревнуются в полуфиналах.
Швейцария, страна-хозяйка нынешнего конкурса, также пройдет непосредственно в финал.
Евровидение 2025: кратко
Пройдет песенный конкурс Швейцария, поскольку победу на конкурсе в прошлом году одержал Немо.
Стало известно, что Базель, третий по величине город Швейцарии, будет принимать Евровидение 2025 года. Арена St. Jakobshalle станет центральным местом проведения всех праздничных мероприятий.
Гранд-финал песенного конкурса запланирован на 17 мая, а два полуфинала – на 13 и 15 мая соответственно.