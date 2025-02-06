Кроме этого, будет отдельная возможность и для тех, кто не успеет вовремя выхватить желанный билет. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько стоят билеты на Евровидение 2025

Продажа билетов на песенный конкурс Евровидение 2025 запустили 29 января 2025 года. Цены варьируются от 10 до 350 швейцарских франков в зависимости от выбранного шоу (их есть 9 видов) и места расположения в зале.

Так, распродаются билеты места не только на полуфиналы и финал, но и на репетиции и шоу предварительного просмотра. Конечно, билеты на финальное шоу в прямом эфире являются самыми дорогими.

В общем доступны следующие типы билетов:

Фан-зона (пол арены, стоячие места);

Сидячие 1, 2 и 3 категории;

Сидячие места с ограниченным обзором;

Места для людей на инвалидных колясках.

Цены на билеты в первый и второй полуфиналы (прямой эфир):

Стоячие места 270 франков Сидячие 1, 2, 3 категории 250, 230 и 170 франков Сидячие с ограниченным обзором 70 франков Места для людей с инвалидностью 170 франков

Цены на билеты в финальное шоу (прямой эфир):

Стоячие места 350 франков Сидячие 1, 2, 3 категории 330, 295 и 220 франков Сидячие с ограниченным обзором 90 франков Места для людей с инвалидностью 220 франков

Однако спрос настолько высок, что первую партию билетов на все шоу в прямом эфире раскупили всего за 7 минут. Это при том, что их могли приобрести лишь те, кто заранее зарегистрировался. На одного человека отпускали не более четырех билетов.

Тем временем билеты на репетиции и шоу предварительного просмотра разлетелись за 20 минут.



Билеты на Евровидение 2025 разлетаются очень быстро / Инстаграм Евровидения

Песенная арена вмещает 60 000 зрителей, и организаторы призвали ждать следующие партии билетов. Конкретные даты для других волн продаж обнародуют позже. Но, по слухам, вторую партию запустят уже в феврале.

Кроме этого, Евровидение анонсировало создание онлайн-платформы, где люди смогут безопасно перепродать свои билеты фанатам, которые не успели приобрести их вовремя.

Организаторы отмечают, что эта платформа будет для тех, кто не сможет прийти на шоу, и билеты можно будет предлагать только по номинальной стоимости.