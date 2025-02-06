Кроме этого, будет отдельная возможность и для тех, кто не успеет вовремя выхватить желанный билет. Об этом пишет 24 Канал.
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Сколько стоят билеты на Евровидение 2025
Продажа билетов на песенный конкурс Евровидение 2025 запустили 29 января 2025 года. Цены варьируются от 10 до 350 швейцарских франков в зависимости от выбранного шоу (их есть 9 видов) и места расположения в зале.
Так, распродаются билеты места не только на полуфиналы и финал, но и на репетиции и шоу предварительного просмотра. Конечно, билеты на финальное шоу в прямом эфире являются самыми дорогими.
В общем доступны следующие типы билетов:
- Фан-зона (пол арены, стоячие места);
- Сидячие 1, 2 и 3 категории;
- Сидячие места с ограниченным обзором;
- Места для людей на инвалидных колясках.
Цены на билеты в первый и второй полуфиналы (прямой эфир):
|Стоячие места
|270 франков
|Сидячие 1, 2, 3 категории
|250, 230 и 170 франков
|Сидячие с ограниченным обзором
|70 франков
|Места для людей с инвалидностью
|170 франков
Цены на билеты в финальное шоу (прямой эфир):
|Стоячие места
|350 франков
|Сидячие 1, 2, 3 категории
|330, 295 и 220 франков
|Сидячие с ограниченным обзором
|90 франков
|Места для людей с инвалидностью
|220 франков
Однако спрос настолько высок, что первую партию билетов на все шоу в прямом эфире раскупили всего за 7 минут. Это при том, что их могли приобрести лишь те, кто заранее зарегистрировался. На одного человека отпускали не более четырех билетов.
Тем временем билеты на репетиции и шоу предварительного просмотра разлетелись за 20 минут.
Билеты на Евровидение 2025 разлетаются очень быстро / Инстаграм Евровидения
Песенная арена вмещает 60 000 зрителей, и организаторы призвали ждать следующие партии билетов. Конкретные даты для других волн продаж обнародуют позже. Но, по слухам, вторую партию запустят уже в феврале.
Кроме этого, Евровидение анонсировало создание онлайн-платформы, где люди смогут безопасно перепродать свои билеты фанатам, которые не успели приобрести их вовремя.
Организаторы отмечают, что эта платформа будет для тех, кто не сможет прийти на шоу, и билеты можно будет предлагать только по номинальной стоимости.