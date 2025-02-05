Сколько стоит отдохнуть в Закопане в 2025 году, рассказывает 24 Канал.
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Цены на отдых в Закопане в 2025 году
Проживание
Прежде всего стоит определить свой бюджет. Самое экономное жилье будет в хостелах или пансионах – от 80 – 120 злотых (760 – 1 140 гривен) за ночь.
А вот за отели 3-звездочного класса придется отдать от 150 – 400 злотых (1 425 – 3 800 гривен) за ночь.
Цены на самые дорогие, люксовые номера в премиальных отелях стартуют от 400 злотых (3 800 гривен) и выше.
В Закопане нет проблем с размещением / Unsplash
Питание
Дешевле всего будет покупать продукты в магазинах и готовить себе самостоятельно. Тогда как обед в кафе обойдется в среднем от 20 – 40 злотых за человека (190 – 380 гривен).
Полноценный ужин в хорошем ресторане в среднем стоит от 50 – 100 злотых (475 – 950 гривен). Тогда как в люксовых заведениях ужин может обойтись в более 150 злотых (1 425 гривен).
В местных заведениях есть питание на любой бюджет / Pexels
Развлечения и отдых
- Горнолыжный абонемент: дневной ски-пасс: от 100 – 150 злотых (950 – 1 425 гривен).
- Термальные бассейны: вход в комплексы в среднем стоит 50 – 80 злотых (475 – 760 гривен) за несколько часов.
- Экскурсии: средняя стоимость экскурсий в Закопане – 50 – 200 злотых (475 – 1 900 гривен), в зависимости от вида услуги.
Закопане – идеальный курорт для зимних развлечений / Pexels
Как добраться до Закопане
Из большинства городов Украины в Закопане курсируют автобусные рейсы, однако чаще всего они делают пересадку в Кракове. В среднем стоимость такого билета составляет примерно 1 600 гривен с человека.
Если хотите избежать длинных очередей на границе, то можно сначала доехать поездом до Перемышля, после чего сесть на рейсовый автобус в Закопане прямо на автовокзале, который расположен рядом с железнодорожным. Однако этот вариант будет втрое дороже.
Также можно самостоятельно добраться до Кракова, посмотреть город, а дальше доехать до Закопане местным транспортом, который курсирует там регулярно – как и автобусы, так и поезда. Если не учитывать прогулку по Кракову, это может выйти даже дешевле, чем первый вариант.
Однако самым быстрым способом добраться до Закопане все же будет автомобиль.
Закопане: показываем на карте