Скільки коштує відпочити в Закопаному у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Ціни на відпочинок в Закопане у 2025 році

Проживання

Передусім варто визначити свій бюджет. Найекономніше житло буде у хостелах чи пансіонах – від 80 – 120 злотих (760 – 1 140 гривень) за ніч.

А ось за готелі 3-зіркового класу доведеться віддати від 150 – 400 злотих (1 425 – 3 800 гривень) за ніч.

Ціни на найдорожчі, люксові номери у преміальних готелях стартують від 400 злотих (3 800 гривень) і вище.



В Закопане немає проблем із розміщенням / Unsplash

Харчування

Найдешевше буде купувати продукти в магазинах та готувати собі самостійно. Тоді як обід у кафе обійдеться в середньому від 20 – 40 злотих за людину (190 – 380 гривень).

Повноцінна вечеря в хорошому ресторані в середньому вартує від 50 – 100 злотих (475 – 950 гривень). Тоді як у люксових закладах вечеря може обійтися у понад 150 злотих (1 425 гривень).



У місцевих закладах є харчування на будь-який бюджет / Pexels

Розваги та відпочинок

Гірськолижний абонемент: денний скі-пас: від 100 – 150 злотих (950 – 1 425 гривень).

денний скі-пас: від 100 – 150 злотих (950 – 1 425 гривень). Термальні басейни: вхід до комплексів в середньому коштує 50 – 80 злотих (475 – 760 гривень) за кілька годин.

вхід до комплексів в середньому коштує 50 – 80 злотих (475 – 760 гривень) за кілька годин. Екскурсії: середня вартість екскурсій в Закопане – 50 – 200 злотих (475 – 1 900 гривень), залежно від виду послуги.



Закопане – ідеальний курорт для зимових розваг / Pexels

Як добратися до Закопаного

З більшості міст України до Закопаного курсують автобусні рейси, проте найчастіше вони роблять пересадку у Кракові. В середньому вартість такого квитка становить приблизно 1 600 гривень з людини.

Якщо хочете уникнути довгих черг на кордоні, то можна спершу доїхати потягом до Перемишля, після чого сісти на рейсовий автобус до Закопаного просто на автовокзалі, який розташований поруч із залізничним. Проте цей варіант буде втричі дорожчим.

Також можна самостійно добратися до Кракова, подивитися місто, а далі доїхати до Закопаного місцевим транспортом, який курсує там регулярно – як і автобуси, так і потяги. Якщо не враховувати прогулянку Краковом, це може вийти навіть дешевше, ніж перший варіант.

Однак найшвидшим способом дістатися до Закопаного все ж буде автівка.

Закопане: показуємо на карті