Чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею: перелік дозволених продуктів

Перетин кордону "Україна-Польща" – один з найпопулярніших методів подорожей за кордон. На пропускному пункті кожен має пройти контроль, тому слід знати про перелік дозволених та заборонених для перевезення речей. У разі недотримання митних правил порушникам загрожує конфіскація і навіть строгіше покарання.

Зокрема, ці вимоги поширюються і на їжу – є ті продукти, які можна перевозити в обмеженій кількості, а є ті, що категорично заборонені. Часто українців цікавить питання: чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею? На це відповідає 24 Канал.

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Що з їжі заборонено провозити через кордон з Польщею

Від 2009 року до Польщі, як країни Європейського Союзу, заборонено ввозити: молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти (продукти тваринного походження), сало, консерви.

Але є винятки: ковбаси та сало можна перевозити в малій кількості та порізаними шматками для власного споживання. Тобто можна перевозити канапки із ковбасою чи салом.

Ці продукти можна перевозити в обмеженій кількості

фрукти та овочі – до 5 кілограмів на особу;

риба і морепродукти – до 5 кілограмів на особу;

– до 5 кілограмів на особу; яйця та продукти з їхнім вмістом – до 2 кілограмів на особу;

кава – 0,5 кілограма на особу і чай – до 100 грамів;

мед – до 2 кілограмів на особу;

суміші дитячого харчування – до 5 кілограмів;

1 літр міцних напоїв із вмістом спирту понад 22% та 2 літри із вмістом до 22% спирту (у тому числі ігристі й кріплені вина), звичайні вина – 4 літри, пиво – 16 літрів.

За більший обсяг цих продуктів необхідно сплатити державне мито. Також працівники пункту пропуску можуть прийняти рішення про конфіскацію зайвого.

Водночас під час перевезення консервації чи різних продуктів "про запас" митник чи прикордонник може на власний розсуд вирішувати, чи перевищені дозволені норми, та самостійно прийняти рішення – вилучати ці продукти чи ні.