Можете нарватися на неприємності: які українські слова краще не говорити в Чехії

У Чехії є багато слів, які співзвучні з українською мовою, але мають зовсім інше значення. І деякі з таких слів мають вульгарне значення для чехів.

Які українські слова краще не вживати в Чехії, розповідає 24 Канал.

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Які українські слова не варто вживати в Чехії

"Чекати" – у чеській мові це звучить як жаргонне слово для дефекації. Чекати чеською буде "počkejte" (почкейте), співзвучне з нашим "почекайте".

– у чеській мові це звучить як жаргонне слово для дефекації. Чекати чеською буде "počkejte" (почкейте), співзвучне з нашим "почекайте". "Шукати" – це слово в чеській мові має дуже вульгарне значення, тому краще замінити на чеське "hledám" (глєдам). Це просто запам'ятати, якщо пригадати український відповідник "виглядаю".

– це слово в чеській мові має дуже вульгарне значення, тому краще замінити на чеське "hledám" (глєдам). Це просто запам'ятати, якщо пригадати український відповідник "виглядаю". "Пічка" – ще одне звичайне для українців слово, однак у Чехії це грубе та вульгарне позначення жіночих статевих органів.

Інші слова, які можуть викликати несподівану реакцію

Також український вираз "пішов до гаю" може викликати у чехів зовсім інші асоціації, адже у них є "jít do háje", що означає "йди до біса".

Крім цього, українське слово "курка" дуже схоже на один лайливий термін, однак там замість "к" – "в". Оскільки цей птах чеською буде "kuře" (куре), то "курку" можуть випадково неправильно почути й трактувати.