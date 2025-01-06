Чехам дуже приємно, коли туристи звертаються до них чеською мовою. Про це пише 24 Канал.

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Як чеською сказати "привіт" Ahoj (ахой). Однак це неформальний варіант вітання, яке переважно використовують серед знайомих, близьких та молоді. Незнайомцям слід казати "Dobrý den" чи "Dobrý večer".

Найкорисніші фрази у Чехії для туриста

Dobrý den (добрій ден) – добрий день. Це найпоширеніше вітання чеською мовою, яке використовується як у формальній, так і неформальній мові.

Dobrý večer (Добрій вечер) – добрий вечір. Цю фразу чехи використовують після заходу сонця.

Děkuji (де́ку́ї) – дякую.

Prosím (про́сíм) – будь ласка.

Omlouvám se (о́млоува́м се) – вибачте. Якщо важко запам'ятати, у Чехії також часто використовують слово "пардон".

Nerozumím (нерозу́мі́м) – я не розумію.

Mám menu, prosím? (ма́м ме́ну, про́сíм) – чи можу я отримати меню, будь ласка?

Kde najdu toalety? (где найду туале́ти) – де я можу знайти туалети?

Чеська мова трішки схожа на українську, тому у деяких випадках чехів просто зрозуміти, якщо вони говорять повільніше. Ви можете попросити про це, сказавши "mluvte pomaleji, prosím" (млу́вте пома́ле́йі, про́сíм) – говоріть повільніше, будь ласка.

Важливий факт. Якщо у Чехії вам хтось кричить "pozor", то вас не хочуть образити. Це означає "увага". Тож якщо чуєте цю фразу, відреагуйте відповідно та обережно залежно від місця та ситуації, у якій перебуваєте.



Чехи люблять туристів, які намагаються говорити чеською / Pexels

Як попросити рахунок чеською мовою

Účet, prosím (учет, просі́м) – рахунок, будь ласка.

Můžu zaplatit kartou? (му́жу за́пла́ті́т карто́у) – чи можу я заплатити карткою?

Картка чеською мовою буде "karta". Якщо вам цього замало, то можете вивчити фразу "budu platit kreditní kartou" (бу́ду пла́ті́т кредитні́ карто́у) – буду платити кредитною карткою.

А якщо будете розраховуватися готівкою, скажіть: "budu platit v hotovosti" (бу́ду пла́ті́т в гото́вості), що означає "я збираюся платити готівкою".