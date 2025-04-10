Чи існує країна, в якій зовсім немає корупції: 5 найчесніших держав

Деякі країни мають дуже низький рівень корупції, і регулярно очолюють світові рейтинги прозорості. Це означає, що уряди та місцеві жителі спільно працюють над розвитком країни.

На жаль, не існує жодної країни у світі, де зовсім немає корупції. Про це пише 24 Канал.

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Які країни мають найнижчий рівень корупції

У будь-якому суспільстві, навіть у найбільш розвинених і правових державах, бувають випадки зловживання владою чи службовим становищем.

Проте деякі країни мають дуже низький рівень корупції. За індексом сприйняття корупції (Transparency International 2024), найбільш прозорими є:

Данія;

Фінляндія;

Нова Зеландія;

Норвегія;

Сінгапур.



Данія – одна з найменш корумпованих країн світу / Pexels

Річ у тім, що ці держави мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій.

Звичайно, там також іноді фіксують окремі випадки корупції. Проте вони рідкісні, і система реагує на них ефективно.

До слова, раніше ми розповідали про найчистіші країни світу. Серед них теж є вищезгадані Данія та Фінляндія.