Чи існує країна, в якій зовсім немає корупції: 5 найчесніших держав
- За індексом сприйняття корупції 2024 року найбільш прозорими країнами є Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Норвегія та Сінгапур.
- Ці країни мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій, що сприяє низькому рівню корупції.
Деякі країни мають дуже низький рівень корупції, і регулярно очолюють світові рейтинги прозорості. Це означає, що уряди та місцеві жителі спільно працюють над розвитком країни.
На жаль, не існує жодної країни у світі, де зовсім немає корупції. Про це пише 24 Канал.
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Які країни мають найнижчий рівень корупції
У будь-якому суспільстві, навіть у найбільш розвинених і правових державах, бувають випадки зловживання владою чи службовим становищем.
Проте деякі країни мають дуже низький рівень корупції. За індексом сприйняття корупції (Transparency International 2024), найбільш прозорими є:
- Данія;
- Фінляндія;
- Нова Зеландія;
- Норвегія;
- Сінгапур.
Данія – одна з найменш корумпованих країн світу / Pexels
Річ у тім, що ці держави мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій.
Звичайно, там також іноді фіксують окремі випадки корупції. Проте вони рідкісні, і система реагує на них ефективно.
До слова, раніше ми розповідали про найчистіші країни світу. Серед них теж є вищезгадані Данія та Фінляндія.