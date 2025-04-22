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22 квітня, 20:03
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До 34 років біля мами: де в Європі молодь найдовше живе з батьками

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У країнах Південної та Східної Європи молодь до 34 років найдовше живе з батьками через економічні проблеми, високу вартість житла та культурні традиції.

  • У Північній Європі молодь раніше залишає батьківські домівки, зокрема у Фінляндії, Норвегії та Швеції.

     

У Європі значна частина молодих людей у віці до 34 років віддає перевагу залишатися жити з батьками. І на це є декілька причин.

У тому, що молодь залишається у батьківському домі, винна не лише висока вартість житла. Про це пише 24 Канал, посилаючись "Дзеркало тижня".

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Де молодь найдовше живе з батьками

У Європі молоді люди до 34 років найдовше живуть із батьками у країнах Південної та Східної Європи. Насамперед лідирують такі країни: 

  1. Чорногорія – 69% молодих людей до 34 років живуть з батьками;
  2. Албанія – 66%;
  3. Хорватія – 64%;
  4. Словаччина – 57%;
  5. Сербія – 55%;
  6. Греція – 54%;
  7. Польща – 53%;
  8. Італія – 50%.

А ось у Північній Європі молоді люди з'їжджають значно раніше. Найнижчі показники проживання з батьками у: Фінляндії (4%), Норвегії (7%) та Швеції (8%). 

В середньому молодь перебирається в окреме житло вже у 21 рік.


У яких країнах Європи молодь найчастіше живе з батьками / Reddit

Чому молодь живе з батьками

Першою причиною цього явища є економічні труднощі. Особливо у Південній та Східній Європі високе безробіття серед молоді, що ускладнює самостійне проживання. 

З цього випливає ще одна проблема – висока вартість житла та оренди, яка унеможливлює швидке придбання або оренду власного житла.

Є ще один додатковий фактор у вигляді соціально-культурних особливостей, адже у країнах Південної Європи традиційно заведено залишатися в батьківському будинку довше.

Крім цього, експерти звернули увагу на особливість цього покоління, яке називають "Покоління Ні-ні" (NEETS). 

Довідка. Цей термін позначає молодих людей 18 – 34 роки, які не вчаться та не працюють, що збільшує залежність від батьків.

Також у Східній Європі та країнах з економічними кризами молодь, яка працює, часто намагається заощаджувати, живучи з батьками.

До слова, раніше ми писали про країни, де найважче винайняти хороше житло. Переважно це також держави у Східній Європі.