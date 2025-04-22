До 34 років біля мами: де в Європі молодь найдовше живе з батьками
- У країнах Південної та Східної Європи молодь до 34 років найдовше живе з батьками через економічні проблеми, високу вартість житла та культурні традиції.
У Північній Європі молодь раніше залишає батьківські домівки, зокрема у Фінляндії, Норвегії та Швеції.
У Європі значна частина молодих людей у віці до 34 років віддає перевагу залишатися жити з батьками. І на це є декілька причин.
У тому, що молодь залишається у батьківському домі, винна не лише висока вартість житла. Про це пише 24 Канал, посилаючись "Дзеркало тижня".
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Де молодь найдовше живе з батьками
У Європі молоді люди до 34 років найдовше живуть із батьками у країнах Південної та Східної Європи. Насамперед лідирують такі країни:
- Чорногорія – 69% молодих людей до 34 років живуть з батьками;
- Албанія – 66%;
- Хорватія – 64%;
- Словаччина – 57%;
- Сербія – 55%;
- Греція – 54%;
- Польща – 53%;
- Італія – 50%.
А ось у Північній Європі молоді люди з'їжджають значно раніше. Найнижчі показники проживання з батьками у: Фінляндії (4%), Норвегії (7%) та Швеції (8%).
В середньому молодь перебирається в окреме житло вже у 21 рік.
У яких країнах Європи молодь найчастіше живе з батьками / Reddit
Чому молодь живе з батьками
Першою причиною цього явища є економічні труднощі. Особливо у Південній та Східній Європі високе безробіття серед молоді, що ускладнює самостійне проживання.
З цього випливає ще одна проблема – висока вартість житла та оренди, яка унеможливлює швидке придбання або оренду власного житла.
Є ще один додатковий фактор у вигляді соціально-культурних особливостей, адже у країнах Південної Європи традиційно заведено залишатися в батьківському будинку довше.
Крім цього, експерти звернули увагу на особливість цього покоління, яке називають "Покоління Ні-ні" (NEETS).
Довідка. Цей термін позначає молодих людей 18 – 34 роки, які не вчаться та не працюють, що збільшує залежність від батьків.
Також у Східній Європі та країнах з економічними кризами молодь, яка працює, часто намагається заощаджувати, живучи з батьками.
До слова, раніше ми писали про країни, де найважче винайняти хороше житло. Переважно це також держави у Східній Європі.