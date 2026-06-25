Закордон Туризм В цій країні в аеропорту доведеться чекати найдовше: влітку рейси там постійно затримуються
25 червня, 19:42
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В цій країні в аеропорту доведеться чекати найдовше: влітку рейси там постійно затримуються

Марина Блохіна

Літо практично кожного року приносить певний хаос в аеропорти – чимало людей подорожують, і через натовпи туристів черги можуть стати досить довгими. Та деякі країни справляються з потоками мандрівників гірше за інші.

Новий аналіз від AirAdvisor показує, що є одна країна, де відпочивальникам влітку найчастіше доводиться зіштовхуватися із тривалими затримками рейсів – тобто на годину чи й більше, пише Express. І цією країною є популярна серед українців Греція. 

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Де літаки затримуються найбільше?

Згідно з даними за попередній, 2025 рік, найгіршим аеропортом за кількістю затримок в Європі став італійський Мілан-Бергамо, але ось за сукупністю аеропортів найгірша ситуація зовсім не в Італії, а в Греції. Там одразу сім популярних курортів, зокрема й Корфу, Родос та Кефалонія, потрапили до першої двадцятки антирейтингу. 

Частково такі великі затримки можна пояснити шаленою популярністю Греції влітку – і невеликі регіональні аеропорти просто не можуть впоратися із величезними потоками туристів. Часто працівникам доводиться працювати на межі можливостей. Ось тільки розширювати аеропорти не планують, адже в решту року в цьому немає потреби. 

Також експерти зауважили, що коли в аеропорту починають накопичуватися затримки, може виникнути "ефект доміно", що призводить до перенесення рейсів протягом всього дня – а це тільки збільшує черги та кількість затриманих літаків. 

Ось які аеропорти потрапили в антирейтинг 2025 року:

  • Мілан-Бергамо в Італії – майже 12% рейсів затрималися;
  • Ніцца у Франції;
  • Кефалонія в Греції;
  • Піза в Італії;
  • Корфу у Греції;
  • Пальма-де-Майорка, Іспанія;
  • Реус в Іспанії;
  • Понта-Делгада, Португалія;
  • Ольбія, Сардинія;
  • Задар, Хорватія;
    Закінтос, Греція;
  • Неаполь, Італія;
  • Ханья, Греція;
  • Пафос, Кіпр;
  • Родос, Греція;
  • Ібіца, Іспанія;
  • Аліканте, Іспанія;
  • Міконос, Греція;
  • Порту, Португалія.

Пасажирам же важливо пам'ятати, що якщо рейс затримується більше, ніж на 3 години, або ж його скасовують – можна вимагати компенсацію. Її загальна сума залежатиме від тривалості затримки та дальності перельоту. 

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