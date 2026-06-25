В цій країні в аеропорту доведеться чекати найдовше: влітку рейси там постійно затримуються
Літо практично кожного року приносить певний хаос в аеропорти – чимало людей подорожують, і через натовпи туристів черги можуть стати досить довгими. Та деякі країни справляються з потоками мандрівників гірше за інші.
Новий аналіз від AirAdvisor показує, що є одна країна, де відпочивальникам влітку найчастіше доводиться зіштовхуватися із тривалими затримками рейсів – тобто на годину чи й більше, пише Express. І цією країною є популярна серед українців Греція.
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Де літаки затримуються найбільше?
Згідно з даними за попередній, 2025 рік, найгіршим аеропортом за кількістю затримок в Європі став італійський Мілан-Бергамо, але ось за сукупністю аеропортів найгірша ситуація зовсім не в Італії, а в Греції. Там одразу сім популярних курортів, зокрема й Корфу, Родос та Кефалонія, потрапили до першої двадцятки антирейтингу.
Частково такі великі затримки можна пояснити шаленою популярністю Греції влітку – і невеликі регіональні аеропорти просто не можуть впоратися із величезними потоками туристів. Часто працівникам доводиться працювати на межі можливостей. Ось тільки розширювати аеропорти не планують, адже в решту року в цьому немає потреби.
Також експерти зауважили, що коли в аеропорту починають накопичуватися затримки, може виникнути "ефект доміно", що призводить до перенесення рейсів протягом всього дня – а це тільки збільшує черги та кількість затриманих літаків.
Ось які аеропорти потрапили в антирейтинг 2025 року:
- Мілан-Бергамо в Італії – майже 12% рейсів затрималися;
- Ніцца у Франції;
- Кефалонія в Греції;
- Піза в Італії;
- Корфу у Греції;
- Пальма-де-Майорка, Іспанія;
- Реус в Іспанії;
- Понта-Делгада, Португалія;
- Ольбія, Сардинія;
- Задар, Хорватія;
Закінтос, Греція;
- Неаполь, Італія;
- Ханья, Греція;
- Пафос, Кіпр;
- Родос, Греція;
- Ібіца, Іспанія;
- Аліканте, Іспанія;
- Міконос, Греція;
- Порту, Португалія.
Пасажирам же важливо пам'ятати, що якщо рейс затримується більше, ніж на 3 години, або ж його скасовують – можна вимагати компенсацію. Її загальна сума залежатиме від тривалості затримки та дальності перельоту.