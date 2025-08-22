Їжа в літаку вже давно отримала репутацію не найбільш смачної – та є кілька страв, які екіпаж радить ніколи не замовляти.

Політ літаком – це найшвидший та часто найзручніший спосіб дістатися потрібного місця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, якщо ви летите довго, обійтися без їжі на літаку точно не вийде.

Які страви в літаку краще не замовляти?

Експертка з подорожей Сільвена Нонев попередила, що їжа в літаках дуже часто переповнена сіллю та цукром.

Вам слід намагатися уникати їжі в літаку якомога більше. Їжа часто переповнена сіллю та цукром, тому що під час польоту наші смакові рецептори працюють не так, як на землі,

– поділилася вона.

Герметичне середовище у салоні літака, виявляється, може аж на третину притупити нашу здатність сприймати смак – а це означає, що під час приготування їжі для літаків кухарям доводиться додавати набагато більше приправ, ніж зазвичай. Втім, особливо застерігає експертка від однієї страви: тосту з шинкою та сиром.



В літаку краще не замовляти деякі страви / Фото Pexels

Це досить популярний вибір на обід, але він містить значно більше шкідливого, ніж той, що ви купите на землі. Натомість експертка радить зупинити вибір на чомусь легшому, як-от фрукти чи салат – це допоможе легше перенести політ та уникнути неприємних інцидентів у літаку.

Окрім того, не можна забувати і про воду – але бортпровідники застерігають, що воду з-під крана у туалеті літака пити не можна за жодних обставин. Але якщо ви дуже хочете пити, бортпровідниця поділилася одним напоєм, який насправді смакує краще в повітрі – це томатний сік.

Томатний сік — безумовно, найпопулярніший вибір. Він багатий на умамі, смак, який не тьмяніє від умов у салоні,

– додала експертка.

