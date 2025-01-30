Не робота, а мрія: в Японії найняли охоронців, щоб заборонити туристам робити красиві фото

Влада міста Отару в Японії найняла охорону, яка забороняє туристам фотографувати на жвавій вулиці Фунамі-за. Ця ініціатива спрямована на забезпечення безпеки людей у цьому районі.

Цього місяця стався трагічний інцидент, коли жінка загинула, фотографуючи пейзаж – в момент аварії вона не помітила потяг, що нісся на неї. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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В Японії найняли охоронців, щоб стримувати туристів від зйомок

Вулиця Фунамі-за, відома своїми мальовничими краєвидами на порт і море вдалині, стала популярним місцем для туристів. Вона здобула визнання після зйомок культового японського фільму "Любовний лист", що вийшов на екрани в 1995 році.

Успіх фільму в Китаї та Південній Кореї ще більше підвищив привабливість цієї місцевості, зробивши вузькі вулички Фунамі-за обов'язковими для відвідування мандрівниками, які шукають як природну красу, так і культурну цінність.

На вулиці, забудованій житловими будинками, наплив туристів створив проблеми для автомобілістів, тому там постійні затори. Відвідувачі часто ходять пліч-о-пліч, заважаючи проїзду транспортних засобів, а також нерідко вдираються на приватну власність у пошуках мальовничих фото.



Вулиця Фунамі-за в Отарі / Фото з інстаграму @scnry_seoul

Ризиковані фото

У січні 2025 року трапився трагічний інцидент на Фунама-за, де китайська туристка загинула, намагаючись сфотографуватися на залізничних коліях в Отару – місці, яке знято у фільмі "Любовний лист". Повідомляється, що туристка не помітила зустрічний потяг.

У відповідь на цю подію місцева влада оголосила про плани посилити заходи безпеки, не обмежуючись попередніми попереджувальними знаками, які закликали туристів бути обережними в цьому районі. Зокрема, найняли охоронців, що стежитимуть за порядком та заборонятимуть робити фото.

За останні роки популярність Отару значно зросла

З квітня 2024 року майже 98 000 іноземних туристів провели в місті принаймні одну ніч. Це найбільша кількість відвідувачів, зафіксована з моменту початку збору статистичних даних у 1997 році.

Крім того, вважається, що ще більше туристів стікаються до регіону, оскільки багато хто вирішує зупинитися в сусідньому місті Саппоро під час відвідування Фунамі-за.