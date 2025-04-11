Поліція ходить без зброї: одна з найбезпечніших країн світу ховається в Європі

Насправді у сучасному світі немає країни, де відсутня поліція. Однак в одній з європейських країн насправді унікальна правоохоронна система.

Мовиться про Ісландію. Більшість поліцейських в цій країні не носять вогнепальну зброю під час щоденної роботи, пише 24 Канал.

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Чому ісландська поліція не носить зброю

Більшість правоохоронців не носять зброю на тілі. Вона лежить в машині, і нею можна скористатися лише за виняткових обставин.

Історично склалося, що в Ісландії надзвичайно мало випадків застосування смертельної сили. Перший і єдиний випадок, коли поліцейський ліквідував людину на службі, стався лише у 2013 році.

Річ у тім, що в цій країні вкрай низький рівень злочинності. Зокрема це одна з причин, чому вона вважається найбезпечнішою країною світу.

Крім цього, ісландці дуже довіряють своїй поліції. Там одна з найвищих оцінок довіри до правоохоронців у світі. Поліцейські часто працюють у тісному контакті з громадою, і підхід до роботи в них не репресивний, а радше сервісний.

Також цікаво, що у цій країні акцентують на реабілітації злочинців, а не на покаранні. Наприклад, у в'язницях часто немає ґрат, а ув'язнені мають доступ до навчання, роботи та психологічної допомоги.