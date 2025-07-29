Європейський Союз збирається пом'якшити суворі правила перевезення рідин у ручній поклажі в літаках. Наразі мандрівникам дозволені лише місткості об'ємом не більше 100 мілілітрів.

Це стало можливим після заяви Єврокомісії про впровадження сучасних технологій сканування в аеропортах по всій Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Чи скасує ЄС обмеження на рідину в аеропортах?

Європейська комісія оголосила про ініціативу впровадження передових технологій сканування в аеропортах Європи, спрямованих на перевірку контейнерів, об'єм яких перевищує 100 мілілітрів.

Кілька аеропортів вже почали використовувати ці сучасні системи, які отримали позитивні відгуки від експертів. Наступний крок у цьому процесі залежить від схвалення Європейської конференції цивільної авіації. Якщо рішення буде позитивним, нинішні обмеження можуть бути зняті "з дня на день".

Однак, графік впровадження нових правил може постати перед труднощами. Багатьом аеропортам бракує фінансових ресурсів, необхідних для швидкого встановлення коштовного обладнання. Тому, коли нові правила набудуть чинності – велике питання.

У Римі вже пом'якшили обмеження

З 26 липня 2025 року пасажири, що вилітають з римського аеропорту Ф'юмічіно, можуть брати в ручну поклажу рідини об'ємом до 2 літрів. Про це повідомляє Avianews.

Саме в цьому аеропорту вже встановити сканери Smiths Detection, які працюють за технологією комп'ютерної томографії. Такі машини можуть краще розпізнавати, що знаходиться в сумках, і виявляти потенційні загрози: вибухівку та інші небезпеки.